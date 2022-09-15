«Арис» проиграл «Кармиотиссе» в чемпионате Кипра, Кокорин забил гол
Футбольный клуб «Арис», за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, уступил «Кармиотиссу» в домашнем матче четвертого тура чемпионата Кипра.
Футбольный клуб «Арис», за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, уступил «Кармиотиссу» в домашнем матче четвертого тура чемпионата Кипра.
Встреча, которая прошла в городе Лимассол, закончилась поражением хозяев со счетом 1:2.
В составе победителей мячи забили Дион Малоне (6-я минута) и Мунир Эль-Аллухи (77).
Кокорин, начавший на скамейке запасных третий матч «Ариса» подряд, появился на поле в перерыве и отметился голом на пятой компенсированной минуте. Хозяева остались в меньшинстве на 75-й минуте после удаления Стива Яго.
Гол в этом матче стал для Кокорина первым с 29 ноября 2020 года, тогда он отличился за московский «Спартак» в матче чемпионата России против волгоградского «Ротора» (2:0).
«Арис» потерпел первое поражение в сезоне после трех стартовых побед, но с девятью очками сохранил первую строчку в чемпионате, опережая «Аполлон» по разнице забитых и пропущенных мячей.