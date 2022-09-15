«Арис» проиграл «Кармиотиссе» в чемпионате Кипра, Кокорин забил гол

Источник: Социальные сети

Встреча, которая прошла в городе Лимассол, закончилась поражением хозяев со счетом 1:2.

В составе победителей мячи забили Дион Малоне (6-я минута) и Мунир Эль-Аллухи (77).

Кокорин, начавший на скамейке запасных третий матч «Ариса» подряд, появился на поле в перерыве и отметился голом на пятой компенсированной минуте. Хозяева остались в меньшинстве на 75-й минуте после удаления Стива Яго.

Гол в этом матче стал для Кокорина первым с 29 ноября 2020 года, тогда он отличился за московский «Спартак» в матче чемпионата России против волгоградского «Ротора» (2:0).