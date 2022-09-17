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10:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кокорин рассказал о жизни на Кипре после перехода в «Арис»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, как обустроился на Кипре после перехода из «Фиорентины» на правах аренды.

Арис Л
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Источник: Социальные сети

— Успел обустроиться?

— Еще нет, живу в отеле. Море из окна видно. У меня много знакомых. Я даже не знал, что они здесь находятся. Понемногу они показывают мне все, помогают.

— Есть пожелания болельщикам?

— Спасибо большое за трансляцию. Многие сказали, что было просто найти игру. Раньше у многих не получалось. Нас много, кто смотрит. Если вы находитесь здесь — приходите на домашние игры. У нас новый крутой стадион. Всех ждем на наших матчах.

В четверг, 15 сентября Кокорин забил первый гол за «Арис» в игре 4-го тура чемпионата Кипра против «Кармиотиссы» (1:2). 31-летний россиянин выступает за клуб из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины».

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