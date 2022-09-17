Кокорин рассказал о жизни на Кипре после перехода в «Арис»

Источник: Социальные сети

— Успел обустроиться?

— Еще нет, живу в отеле. Море из окна видно. У меня много знакомых. Я даже не знал, что они здесь находятся. Понемногу они показывают мне все, помогают.

— Есть пожелания болельщикам?

— Спасибо большое за трансляцию. Многие сказали, что было просто найти игру. Раньше у многих не получалось. Нас много, кто смотрит. Если вы находитесь здесь — приходите на домашние игры. У нас новый крутой стадион. Всех ждем на наших матчах.