Кокорин рассказал о жизни на Кипре после перехода в «Арис»
Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, как обустроился на Кипре после перехода из «Фиорентины» на правах аренды.
Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, как обустроился на Кипре после перехода из «Фиорентины» на правах аренды.
— Успел обустроиться?
— Еще нет, живу в отеле. Море из окна видно. У меня много знакомых. Я даже не знал, что они здесь находятся. Понемногу они показывают мне все, помогают.
— Есть пожелания болельщикам?
— Спасибо большое за трансляцию. Многие сказали, что было просто найти игру. Раньше у многих не получалось. Нас много, кто смотрит. Если вы находитесь здесь — приходите на домашние игры. У нас новый крутой стадион. Всех ждем на наших матчах.
В четверг, 15 сентября Кокорин забил первый гол за «Арис» в игре 4-го тура чемпионата Кипра против «Кармиотиссы» (1:2). 31-летний россиянин выступает за клуб из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины».