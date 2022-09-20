«Насьональ» объявил об уходе Луиса Суареса в конце 2022 года

«Мы так договорились. Он приложил огромные усилия, чтобы прийти к нам, и каждый раз, когда меня просят, я говорю это, чтобы не создавать ожиданий. Суарес уходит, и он также сказал об этом», — цитируют Фуэнтеса уругвайские СМИ.