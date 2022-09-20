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13:13 (мск), источник: Sport24

«Насьональ» объявил об уходе Луиса Суареса в конце 2022 года

Президент уругвайского «Насьоналя» Хосе Фуэнтес сообщил, что нападающий Луис Суарес покинет команду по истечении контракта в декабре этого года.

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Источник: Reuters

«Мы так договорились. Он приложил огромные усилия, чтобы прийти к нам, и каждый раз, когда меня просят, я говорю это, чтобы не создавать ожиданий. Суарес уходит, и он также сказал об этом», — цитируют Фуэнтеса уругвайские СМИ.

Суарес известен по выступлениям за «Барселону», «Ливерпуль», «Аякс» и «Атлетико». Минувшим летом 35-летний футболист на правах свободного агента перешел в «Насьональ».

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