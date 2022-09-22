Черчесов оценил перспективы Дзюбы, Черышева и Кокорина после переходов в новые клубы

— Два ваших героя ЧМ-2018 недавно сменили клубы. Как оцениваете переходы Артема Дзюбы в «Адану Демирспор» и Дениса Черышева в «Венецию»? Не слишком ли скромный клуб для Дзюбы?

— Нет-нет. Во-первых, турецкий чемпионат — очень интересный. Мы следили за ним, когда Федор Кудряшов там оказался, часто ездили и смотрели. А «Адана» — хороший, стабильный клуб, пусть пока и без такого имени, как «Галатасарай», «Бешикташ» или «Фенербахче». Это мы знаем Дзюбу с 15 лет, а там хоть и имеют о нем представление, но, чтобы попасть в топ-клуб, надо сначала проявить себя в какой-то промежуточной команде. Рад, что он начал с гола, но дальнейшие события показывают, что там абсолютно другая конкуренция, другая среда. И независимо от того, что было раньше, нужно заново бороться за свое место под солнцем.

Черышев, как и Дзюба, нашел клуб в конце трансферного окна, а до того долго не тренировался с командой. Все нужно делать вовремя, но иногда не получается. Та же «Венеция» сформировала и наиграла состав, а сам Денис пока находится не в тех кондициях, чтобы в него ворваться. Должно пройти определенное время — кстати, это и Артема касается, — чтобы набрать форму, влиться в коллектив и попасть в состав.

Это когда ты с первого дня на сборах — можешь планомерно готовиться, проявлять себя, играть товарищеские (да-да, Черчесов так и сказал! — Прим. И. Р.) матчи. Мы сейчас тоже взяли из загребского «Динамо» Гояка, хорошего игрока сборной Боснии. Мы видим, что это квалифицированный футболист, но пока он только выходит на замену, поскольку у нас устоявшаяся команда и ему надо туда попасть.

— В прошлом году мы общались с Черышевым в Валенсии, он с большим уважением о вас отзывался. При этом, когда я спросил, объясняли ли вы ему причину обратной замены с Бельгией на Евро, он сказал «нет» — заметив, что это ваше абсолютное право. Почему вы не объяснили? Это же болезненный момент для любого футболиста.

— Если бы было что-то, что требует объяснения, и я это чувствовал — то объяснил бы. Но мы видели, что сам Денис понимал: никакого негатива с нашей стороны нет, это рабочий момент. В «Ференцвароше» мы тоже одного игрока поменяли за три минуты до конца, потому что надо было сделать тактическую замену. На 65-й выпустили и на 89-й заменили. Тренеру надо принимать решения. Ты смотришь общую картину и думаешь, что надо сделать, чтобы достичь результата. Во время игры тренер должен работать, а не быть болельщиком, сопереживающим игроку и его чувствам.

— Вы пожелали Александру Кокорину перезапустить карьеру в кипрском «Арисе» и перейти в более сильную лигу. Считаете, это еще возможно?

— Абсолютно! Возможно все, потому что у Кокорина отличная генетика. Кто-то уже в 26 стареет, а кто-то и в 40 играет. Скорость он не потерял, склонности к лишнему весу нет, мышцы — рабочие, а играть он всегда умел. И хорошо, что попал к Алексею Шпилевскому. Этого тренера знаю, общался с ним, когда он еще в «Кайрате» был. Главное, чтобы Саша почувствовал там реальный вкус игры, которого ему не хватало в последние годы.

— Не много ли времени без футбола для него миновало?