Калиниченко уволили из «Левадии» спустя 10 дней после назначения

Президент команды Виктор Левада заявил, что после диалога с игроками клуб принял решение уволить Калиниченко из-за того, что с украинским специалистом команде будет тяжело добиться поставленных целей. Под руководством Максима команда провела один матч. Подопечные Калиниченко проиграли «Курессааре».

Максим Калиниченко начинал карьеру в днепропетровском «Днепре», откуда в 2000 году перешёл в московский «Спартак». За красно-белых полузащитник отыграл на протяжении восьми сезонов, после чего вернулся в «Днепр». В 2014 году Калиниченко завершил карьеру в «Таврии».