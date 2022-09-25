Писарев ответил на скандальный выпад Мостового

«Ну мне что, обращать внимание на высказывание каждого болельщика? А кто он еще? Эксперт и болельщик “Химок”, наверное», — приводит слова Писарева «Спорт-Экспресс».

Писарев входит в тренерский штаб сборной России с июля 2021 года, в августе 2022 года он возглавил «Химки», но покинул клуб спустя три недели после назначения. Мостовой тренирует команду Медиалиги Fight Nights.