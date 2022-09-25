Писарев ответил на скандальный выпад Мостового
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Тренер сборной России Николай Писарев отреагировал на слова бывшего игрока национальной команды Александра Мостового в свой адрес.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Тренер сборной России Николай Писарев отреагировал на слова бывшего игрока национальной команды Александра Мостового в свой адрес.
Ранее Мостовой во время матча Медиалиги назвал Писарева аферистом.
«Ну мне что, обращать внимание на высказывание каждого болельщика? А кто он еще? Эксперт и болельщик “Химок”, наверное», — приводит слова Писарева «Спорт-Экспресс».
Писарев входит в тренерский штаб сборной России с июля 2021 года, в августе 2022 года он возглавил «Химки», но покинул клуб спустя три недели после назначения. Мостовой тренирует команду Медиалиги Fight Nights.