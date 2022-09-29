«Убивает радость от игры»: Анри раскритиковал систему VAR

«В футболе мы всегда отстаем, нам нужно многому научиться. В американском футболе, регби, крикете, теннисе решения принимаются мгновенно. Меня раздражает VAR. Это недостаточно быстро. Решение принимает кто-то в грузовике или где-то еще. Решает не VAR. VAR только напоминает ситуацию. После того, как забиваешь, даже не знаешь, стоит ли прыгать от радости. Можно прыгать? А радоваться? Или я не могу радоваться? Это убивает радость от игры», — цитирует Анри L'Equipe.