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15:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Убивает радость от игры»: Анри раскритиковал систему VAR

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции по футболу Тьерри Анри заявил, что система видеоассистента рефери (VAR) убивает радость от игры.

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Источник: РИА "Новости"

«В футболе мы всегда отстаем, нам нужно многому научиться. В американском футболе, регби, крикете, теннисе решения принимаются мгновенно. Меня раздражает VAR. Это недостаточно быстро. Решение принимает кто-то в грузовике или где-то еще. Решает не VAR. VAR только напоминает ситуацию. После того, как забиваешь, даже не знаешь, стоит ли прыгать от радости. Можно прыгать? А радоваться? Или я не могу радоваться? Это убивает радость от игры», — цитирует Анри L'Equipe.

В 2009 году француз попал в скандал после второго стыкового матча против команды Ирландии за право выступить на чемпионате мира — 2010. На 103-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу гостей Анри, приняв мяч в штрафной, подработал его рукой и сделал пас на Вильяма Галласа, забившего ответный мяч, который вывел «трехцветных» в финальную часть мундиаля в ЮАР. Арбитр Мартин Ханссон нарушения не усмотрел и взятия ворот не отменил.

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