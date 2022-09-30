Футболисты из СССР сбежали со свадьбы легенды сборной Англии. Что им там не понравилось?

В 80-е полузащитника минского «Динамо» Сергея Гоцманова четыре раза признавали лучшим футболистом советской Белоруссии. В составе сборной СССР он забивал Англии на «Уэмбли», а уже в начале следующего десятилетия получил шанс уехать в Европу. Гоцмановым заинтересовался английский «Брайтон» и испанский «Овьедо», но футболист сделал выбор в пользу команды из второго дивизиона Англии.

Там Сергей сходу заиграл — забил четыре гола в первых четырех матчах. В «Брайтоне» им были довольны, а сам Гоцманов прекрасно чувствовал себя в новой команде. Один из болельщиков даже припомнил ему гол в ворота сборной.

«Перебрался в Англию, а там все в новинку. Кстати, когда приехал в “Брайтон”, произошла забавная история, — вспоминал экс-футболист в интервью блогеру и журналисту Александру Ивулину. — Клуб начал снимать мне дом. По соседству жил интересный мужчина. Когда познакомились, он мне рассказал одну байку. В 1984 году сборная СССР играла на “Уэмбли” товарищеский матч с англичанами. Я тогда забил. Он смотрел ту встречу. После моего мяча закричал на весь дом: “Какой-то русский козел забил нам…” Рассказал мне эту историю. Мы так посмеялись».

К сожалению, спустя три месяца после перехода в «Брайтон» Гоцманову поставили ультиматум — либо он переходит в «Саутгемптон» из первого дивизиона, либо возвращается в минское «Динамо». Его переезд в Англию оформлялся через центральный совет «Динамо», а трансфером лично занимался Николай Толстых.

«Отыграл три месяца, готовился оставаться в “Брайтоне”. Тут бац! Оказывается, меня хочет купить “Саутгемптон”, — рассказывал Сергей. — Как потом выяснилось, тренеры клуба даже не видели меня в деле. В центральном совете “Динамо” мне сказали: или едешь в “Саутгемптон”, или возвращаешься в минское “Динамо”. Делать нечего, перешел в “Саутгемптон”, но мне хотелось остаться в “Брайтоне”».

В новом клубе Гоцманов близко общался с экс-защитником «Днепра» Алексеем Чередником. Вместе они играли с легендарным Аланом Ширером, к которому даже ходили на свадьбу. Правда, там им не очень понравилось.

«Он еще только начинал. Алан так пер, так пер. Своей головой таранил всех подряд. Его очень любили болельщики, — вспоминал Гоцманов. — Помню, позвал нас Ширер на свадьбу. Пришли мы с Чередником, а там спиртное за свой счет. Это не по-нашему! Развернулись и поехали праздновать домой.



Вообще Алан веселый был. Такой небрежный, развязный… Всегда шутил, как Пудышев в “Динамо”. У Ширера была маленькая такая машинка MINI Cooper, по-моему. Так он умудрялся в ней возить на тренировку по шесть-семь человек. Не знаю, как они в этом авто помещались».

В «Саутгемптоне» у Гоцманова заиграть не получилось — помешала смена тренера, который отправил его и Чередника в дубль. В «Саутгемптоне» Сергей провел лишь 8 матчей, но даже спустя годы ни о чем не жалеет.