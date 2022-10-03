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12:38 (мск), источник: Sport24

Видео: футболист Медиалиги забил пенальти необычным образом, исполнив сальто

Необычным исполнением пенальти отметился футболист медийной команды «Рубин» Норик Авдалян.

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На 58-й минуте матча 3-го тура Медийной футбольной лиги GOATS — «Рубин» (0:3) казанская команда получила право на 11-метровый. К мячу подошел Авдалян, который после короткого разбега крутанул сальто и нанес удар по воротам, переиграв вратаря соперников.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Самое сложное — попасть по мячу. У меня на самом деле даже не особо получилось — повезло, что вратарь уже начал заваливаться. Если бы остался на месте, думаю, не забил бы. Сейчас это мой третий такой гол. Но у меня есть еще другие заготовки — говорить о них не буду, все покажу на поле», — приводит слова Авдаляна «Бизнес Online».

В 2018 году Авдалян стал героем футбольных пабликов по всему миру, отметившись таким же исполнением пенальти в матче Национальной студенческой лиги. Тогда видео репостнул главный футбольный паблик «433» (51,9 млн подписчиков). Сейчас на этом видео уже 3,7 млн просмотров и полмиллиона лайков.

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