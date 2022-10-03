Видео: футболист Медиалиги забил пенальти необычным образом, исполнив сальто

«Самое сложное — попасть по мячу. У меня на самом деле даже не особо получилось — повезло, что вратарь уже начал заваливаться. Если бы остался на месте, думаю, не забил бы. Сейчас это мой третий такой гол. Но у меня есть еще другие заготовки — говорить о них не буду, все покажу на поле», — приводит слова Авдаляна «Бизнес Online».