В Сети появилось видео пощечины Василию Уткину от главы ММА-промоушена
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Интернете появилось видео конфликта известного журналиста Василия Уткина с главой ММА-промоушена AMC Fight Nights Global Камилом Гаджиевым.
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Интернете появилось видео конфликта известного журналиста Василия Уткина с главой ММА-промоушена AMC Fight Nights Global Камилом Гаджиевым.
Видео опубликовал у себя в соцсетях Гаджиев. Перед матчем между своей командой и клубом Уткина он протянул журналисту руку, однако тот отказался ее пожать. После этого глава Fight Nights несколько раз дал Уткину легкую пощечину.
Отметим, что прошедший в рамках Медиалиги матч завершился победой команды промоутера со счетом 1:0.