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21:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Сети появилось видео пощечины Василию Уткину от главы ММА-промоушена

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Интернете появилось видео конфликта известного журналиста Василия Уткина с главой ММА-промоушена AMC Fight Nights Global Камилом Гаджиевым.

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Источник: Спорт РИА Новости

Видео опубликовал у себя в соцсетях Гаджиев. Перед матчем между своей командой и клубом Уткина он протянул журналисту руку, однако тот отказался ее пожать. После этого глава Fight Nights несколько раз дал Уткину легкую пощечину.

Отметим, что прошедший в рамках Медиалиги матч завершился победой команды промоутера со счетом 1:0.

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