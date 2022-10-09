Умер бывший голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев

«Он мечтал, чтобы Донбасс признали, чтобы мы стали частью России и наш футбол возродился. Почти все мечты сбылись, и футбол мы обязательно возродим, даже нет сомнений, — написал Пушилин. — Такие люди ковали победы советского футбола. На поле бились до последнего, проявляя шахтерский характер. Все, как в забое, для них честь страны была на первом месте. Весь СССР гордился такими людьми, к футболистам Донбасса относились с уважением».
Дегтерев является воспитанником донецкого «Шахтера», за который провел всю профессиональную карьеру. С 1967 по 1983 год играл в основной команде. В 1980 году стал обладателем Кубка СССР, на его счету два серебра и бронза чемпионата страны. В составе сборной СССР дважды становился чемпионом Европы среди юниоров (1966, 1967). За взрослую команду провел 17 матчей.
В 1977 году признавался лучшим голкипером страны по версии журнала «Огонек», является членом «Клуба Льва Яшина» — провел 147 матчей «на ноль».