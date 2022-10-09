Гол Кокорина не спас «Арис» от поражения в матче против АЕКа

ТАСС, 9 октября. «Арис» дома со счетом 1:2 уступил АЕКу в матче шестого тура чемпионата Кипра по футболу. Встреча прошла в воскресенье.

В составе «Ариса» единственный гол забил российский нападающий Александр Кокорин (33-я минута). У АЕКа отличились Иван Тричковски (23) и Хосе Ромо (72).

Для Кокорина этот гол стал вторым в составе «Ариса». Дебютный гол российский нападающий забил 15 сентября в матче против «Кармиотиссы» (1:2). Также нападающий отдал голевую передачу за «Арис».