Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт
Унион Б
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад
Вильярреал
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Лилль
Ланс
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Сельта
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Краснодар
32
Футбол. Зарубежный
19:00
Кремонезе
Наполи
14
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Ливерпуль
32
Футбол. Зарубежный
18:30
Герта
Фрайбург
22
Футбол. Зарубежный
18:05
Ренн
Нант
30
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Нефтехимик
22
Футбол. Первый дивизион
18:00
Родина
Енисей
02
Футбол. Зарубежный
17:15
Кадис
Эспаньол
22
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
КАМАЗ
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Кельн
52
Футбол. Премьер-лига
16:30
Торпедо
Нижний Новгород
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Оренбург
Ахмат
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Кристал Пэлас
Лидс
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Страсбур
23
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Лорьян
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Осер
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Труа
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Монца
Специя
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Верона
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Аталанта
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Мх
Уфа
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Велес
20
Футбол. Зарубежный
15:00
Вальядолид
Бетис
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Кубань
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Монпелье
Монако
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
Крылья Советов
52
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Волга
00
Футбол. Зарубежный
13:30
Торино
Эмполи
11
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Рубин
12
Все события
Фоторепортажи
13Первый матч «Авангарда» на новом стадионе в Омске
13Кошмар на стадионе в Индонезии. Почти 180 человек погибло
21:16 (мск), источник: ТАСС

Гол Кокорина не спас «Арис» от поражения в матче против АЕКа

АЕК одержал победу со счетом 2:1.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 9 октября. «Арис» дома со счетом 1:2 уступил АЕКу в матче шестого тура чемпионата Кипра по футболу. Встреча прошла в воскресенье.

В составе «Ариса» единственный гол забил российский нападающий Александр Кокорин (33-я минута). У АЕКа отличились Иван Тричковски (23) и Хосе Ромо (72).

Для Кокорина этот гол стал вторым в составе «Ариса». Дебютный гол российский нападающий забил 15 сентября в матче против «Кармиотиссы» (1:2). Также нападающий отдал голевую передачу за «Арис».

АЕК благодаря победе поднялся на четвертое место, команда набрала 10 очков. «Арис» — второй с 12 очками. В следующем туре «Арис» 17 октября в гостях сыграет с «Аполлоном». АЕК в этот же день примет «Никосию».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Глава Союза конькобежцев России Гуляев считает, что спорт превратился в орудие политиков
Мишин заявил, что не чувствует влияния санкций на российское фигурное катание
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь