Легендарный тренер сборной СССР запретил минуту молчания в память о великом Лобановском. Почему он так поступил?

У легенды киевского «Динамо» Валерия Лобановского было достаточно недоброжелателей. Наверное, иначе и не могло быть в случае с самым успешным специалистом в истории чемпионата СССР: больше титулов, чем Лобановский, не выигрывал в советском футболе никто. Тем более жесткий характер легенды киевского «Динамо» к этому располагал. Как и некоторые методы и самого Лобановского, и его клуба, забиравшего лучших игроков у других украинских команд.

Одним из главных оппонентов Лобановского долгое время считался Анатолий Бышовец — известный игрок киевского «Динамо» и олимпийский чемпион 1988 года в качестве тренера. Анатолий Федорович позволял себе, например, такие реплики касательно Лобановского:

«Не хочу реагировать на колкости со стороны чемпиона мира по договорным матчам. Не буду отвечать на слова человека, система подготовки которого безжизненна без фармакологии», — говорил тренер.

За что именно Бышовец так не любил Лобановского? Частично он рассказывал об этом сам — конфликт пришелся на конец 80-х, когда Лобановский тренировал главную сборную СССР, а Бышовец — олимпийскую.

«Когда мы готовились к одному из отборочных матчей, у нас была товарищеская встреча с Чехословакией. А одновременно играла первая сборная СССР. И Лобановский решил вызвать к себе на контрольную игру шесть человек из олимпийской сборной. Я согласился, но при одном условии. Чтобы не сорвать мне подготовку к официальной игре, моим футболистам требовалось сыграть у Лобановского хотя бы по тайму. Потому что 10 дней вообще без игровой практики — это очень много.



В Чехословакии мы в ослабленном составе проиграли — 0:1. И тут с удивлением узнаю, что в первой сборной вообще не сыграл ни один из олимпийцев. Ни Добровольский, ни Михайличенко, ни Вадим Тищенко, ни другие. Вскоре у нас было совещание тренеров сборных в Спорткомитете СССР в присутствии инструктора ЦК КПСС».

На заседании оба тренера разругались окончательно. И хотя впоследствии Анатолий Бышовец, говоря о своем противнике, сглаживал углы, кажется, что их противостояние вполне можно считать в том числе и личной историей.

«Вообще-то, у нас были нормальные отношения, но по жизни мы были антиподами. Я, например, считаю, что качество, чистота славы и победы зависят от того, какой ценой они достигнуты, за счет чего, и вот здесь мы очень сильно разнились… Главное для него было победить. Любой ценой», — объяснял Бышовец.

Эти слова очевидно контрастируют с поступком, который совершил Бышовец, будучи вице-президентом «Химок»: известный специалист работал в клубе в начале нулевых. По словам комментатора Алексея Андронова, он отказался провести минуту молчания в память о скончавшемся в 2002-м Лобановском.

«14 лет назад, в день, когда хоронили Лобановского, когда ему посмертно был вручен Рубиновый Орден ФИФА, когда финал Лиги Чемпионов начался с минуты молчания в память о великом тренере, и головы склоняли Зинедин Зидан и Михаэль Баллак — что сделал Бышовец?



Он запретил минуту молчания в память о Лобановском на матче Химок, которые тренировал. Со словами “а какое это отношение имеет к российскому футболу?” — вспоминал журналист.

Вероятнее всего, речь идет про матч «Химки» — «Спартак» Нальчик, который состоялся 19 мая того же года. Та игра, кстати, закончилась вничью — команда из Кабардино-Балкарии быстро пропустила два, но отыгралась на последних минутах встречи.