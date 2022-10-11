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12:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полиция Индонезии применила на стадионе просроченный слезоточивый газ

Полиция Индонезии призналась, что использовала слезоточивый газ с истекшим сроком годности на стадионе Канджурухан во время беспорядков 1 октября, однако настаивает на том, что просроченный слезоточивый газ не летален, сообщает портал TEMPO.CO.

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Источник: Reuters

Полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать футбольных болельщиков, вышедших на поле стадиона Канджурухан после матча команд «Арема» и «Персебая» 1 октября. Применение слезоточивого газа привело к панике и давке, в результате которой погиб 131 человек, и еще сотни получили ранения.

«Слезоточивый газ и еда — это не одно и то же», — заявил TEMPO.CO генерал Деди Прасетьо, начальник отдела по связям с общественностью индонезийской полиции.

Он добавил, что когда срок годности слезоточивого газа истекает, его «химические свойства фактически снижаются».

Прасетьо также подчеркнул, что согласно расследованию индонезийской полиции, жертвы трагедии на стадионе умерли не из-за слезоточивого газа, а из-за нехватки кислорода во время давки.

Ранее глава национальной полиции Индонезии Листьо Сигит Прабово назвал шестерых подозреваемых в трагедии Канджурухана. Обвинения были предъявлены трем гражданским лицам и трем полицейским, применившим слезоточивый газ против болельщиков.

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