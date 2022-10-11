Полиция Индонезии применила на стадионе просроченный слезоточивый газ

Полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать футбольных болельщиков, вышедших на поле стадиона Канджурухан после матча команд «Арема» и «Персебая» 1 октября. Применение слезоточивого газа привело к панике и давке, в результате которой погиб 131 человек, и еще сотни получили ранения.

«Слезоточивый газ и еда — это не одно и то же», — заявил TEMPO.CO генерал Деди Прасетьо, начальник отдела по связям с общественностью индонезийской полиции.

Он добавил, что когда срок годности слезоточивого газа истекает, его «химические свойства фактически снижаются».

Прасетьо также подчеркнул, что согласно расследованию индонезийской полиции, жертвы трагедии на стадионе умерли не из-за слезоточивого газа, а из-за нехватки кислорода во время давки.