Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Уфа
Родина
01
Футбол. Зарубежный
13:30
Интер
Салернитана
Футбол. Зарубежный
14:00
Тулуза
Анже
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Сочи
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Арсенал
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Реал Сосьедад
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волга
Акрон
Футбол. Зарубежный
16:00
Астон Вилла
Челси
Футбол. Зарубежный
16:00
Лидс
Арсенал
Футбол. Зарубежный
16:00
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Осер
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Лион
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Аяччо
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Удинезе
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Кремонезе
Футбол. Первый дивизион
16:00
Рубин
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Аугсбург
Футбол. Премьер-лига
16:30
Нижний Новгород
Зенит
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нефтехимик
Динамо Мх
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Шинник
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Барселона
Футбол. Первый дивизион
18:00
Алания
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Балтика
Футбол. Зарубежный
18:05
Монако
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
18:30
Ливерпуль
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:30
Унион Б
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
19:30
Эспаньол
Вальядолид
Футбол. Премьер-лига
20:00
ЦСКА
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:45
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21ЦСКА и «Динамо» поделили очки в дерби
09:42 (мск)

Смотри ЦСКА — «Спартак» и другие топ-матчи дня бесплатно

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В 17:15 мск стартует «Эль Класико» — мадридский «Реал» сыграет с «Барселоной».

В 18:30 мск начнется матч 11-го тура английской премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» примет действующего чемпиона «Манчестер Сити».

В 20:00 мск начнется центральный матч 13-го тура российской премьер-лиги — в московском дерби встретятся ЦСКА и «Спартак».

И завершится этот насыщенный на топ-матчи день игрой чемпионата Франции, в которой ПСЖ сыграет с «Марселем». Этот матч начнется в 21:15 мск.

Посмотреть трансляции всех этих и других матчей бесплатно можно на сайте и в приложении БК Winline сразу после регистрации.

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