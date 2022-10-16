Смотри ЦСКА — «Спартак» и другие топ-матчи дня бесплатно

В 17:15 мск стартует «Эль Класико» — мадридский «Реал» сыграет с «Барселоной».

В 18:30 мск начнется матч 11-го тура английской премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» примет действующего чемпиона «Манчестер Сити».

В 20:00 мск начнется центральный матч 13-го тура российской премьер-лиги — в московском дерби встретятся ЦСКА и «Спартак».

И завершится этот насыщенный на топ-матчи день игрой чемпионата Франции, в которой ПСЖ сыграет с «Марселем». Этот матч начнется в 21:15 мск.

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