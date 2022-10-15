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12:18 (мск), источник: Ведомости.Спорт

ФИФА создаст в Индонезии группу для обучения полиции после трагедии на острове Ява

Международная федерация футбола (ФИФА) и Футбольная ассоциация Индонезии (PSSI) создадут специальную целевую группу для обучения полиции работе на стадионах во время матчей. Об этом сообщает голландское онлайн-издание Voetbal International.

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Источник: Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино в ближайшее время посетит страну с официальным визитом, чтобы оформить партнерство с PSSI.

1 октября на стадионе в городе Маланг на острове Ява произошла крупнейшая трагедия в истории индонезийского футбола. Во время беспорядков после матча национального чемпионата между командами «Арема» и «Персебайя Сурабая» погиб 131 человек. Шесть человек уже предстали перед судом за причастность к катастрофе.

В ходе расследования эксперты пришли к выводу, что катастрофа была вызвана применением полицией слезоточивого газа на стадионе, хотя его использование внутри арен прямо запрещено нормами безопасности ФИФА. Также выяснилось, что аварийные выходы были заблокированы или полностью закрыты. Кроме того, на матче присутствовало 42 000 болельщиков, хотя официальная вместимость стадиона составляет только 38 000 зрителей.

Участие ФИФА в создании специальной группы также обусловлено проведением в Индонезии молодежного чемпионата мира по футболу в 2023 г. Он пройдет с 20 мая по 11 июня. В соревнованиях примут участие 24 команды. Несмотря на трагедию в Маланге, ФИФА не стала переносить турнир.

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