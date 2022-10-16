Григорян произнёс тост во время интервью после матча с «Локомотивом»

«Я думаю, я надеюсь, что это интервью станет для меня последним в женском футболе. Я родом с Северного Кавказа. Чабан пасёт отару овец, вдруг подлетает орёл, берёт одну овцу и подлетает высоко-высоко. Чабан берёт ружье, целится в барана, а попадает в орла. Орёл камнем падает вниз, а баран полетел. Так выпьем за то, чтобы орлы никогда не падали, а бараны никогда не летали», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».