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17:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Артем Дзюба впервые в сезоне не попал в заявку на матч «Аданы Демирспор»

Нападающий Артем Дзюба не попал в заявку «Аданы Демирспор» на матч 11-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора».

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Источник: ФК "Адана Демирспор"

34-летний россиянин впервые в сезоне-2022/23 оказался вне заявки команды на официальную игру.

До этого футболист трижды появлялся в стартовом составе, дважды выходил на замену и 4 раза оставался на скамейке запасных.

На счету Дзюбы 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Футболист перешел в турецкий клуб в середине августа нынешнего года на правах свободного агента.

Матч «Адана Демирспор» — «Коньяспор» проходит сегодня, 23 октября, и начался в 17.00 по московскому времени.

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