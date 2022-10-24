«Бока Хуниорс» стал чемпионом Аргентины

Перед началом заключительного тура чемпионата «Бока Хуниорс» опережал своих преследователей из футбольного клуба «Расинг Авельянеда» на одно очко. «Расинг» в параллельном матче встречался с «Ривер Плейтом», «Расинг» не реализовал пенальти при равном счёте на 89-й минуте встречи, а в компенсированное время их соперники забили победный мяч (1:2).