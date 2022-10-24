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10:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бока Хуниорс» стал чемпионом Аргентины

Аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» завоевал золото чемпионата страны, сыграв вничью в матче последнего, 27-го, тура с «Индепендьенте» (2:2).

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Источник: Reuters

Перед началом заключительного тура чемпионата «Бока Хуниорс» опережал своих преследователей из футбольного клуба «Расинг Авельянеда» на одно очко. «Расинг» в параллельном матче встречался с «Ривер Плейтом», «Расинг» не реализовал пенальти при равном счёте на 89-й минуте встречи, а в компенсированное время их соперники забили победный мяч (1:2).

Таким образом, на счету «Боки Хуниорс» стало 52 очка в турнирной таблице, а у «Расинга» — 50.

«Бока» завоевала 29-е чемпионство в своей истории, больше неё чемпионом Аргентины становился только «Ривер Плейт» (36).

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