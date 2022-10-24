«Бока Хуниорс» стал чемпионом Аргентины
Аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» завоевал золото чемпионата страны, сыграв вничью в матче последнего, 27-го, тура с «Индепендьенте» (2:2).
Аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» завоевал золото чемпионата страны, сыграв вничью в матче последнего, 27-го, тура с «Индепендьенте» (2:2).
Перед началом заключительного тура чемпионата «Бока Хуниорс» опережал своих преследователей из футбольного клуба «Расинг Авельянеда» на одно очко. «Расинг» в параллельном матче встречался с «Ривер Плейтом», «Расинг» не реализовал пенальти при равном счёте на 89-й минуте встречи, а в компенсированное время их соперники забили победный мяч (1:2).
Таким образом, на счету «Боки Хуниорс» стало 52 очка в турнирной таблице, а у «Расинга» — 50.
«Бока» завоевала 29-е чемпионство в своей истории, больше неё чемпионом Аргентины становился только «Ривер Плейт» (36).