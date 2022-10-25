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09:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УАФ потребует исключения России из УЕФА и ФИФА на фоне заявлений Чернышенко

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что организация будет требовать исключения Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА и ФИФА на фоне заявлений Дмитрия Чернышенко о включении клубов с новых территорий в соревнования РФС.

Украина
Россия
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Источник: Reuters

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в понедельник во время доклада президенту Владимиру Путину заявил, что правительство договорилось с Российским футбольным союзом об интеграции клубов с новых территорий в регулярные чемпионаты.

«УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении Российского футбольного союза. Мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций», — написал Павелко в соцсетях.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что клубы из Крыма и Севастополя с 2023 года смогут принять участие в соревнованиях в России, проводимых Футбольной национальной лигой (ФНЛ), а детско-юношеские команды полуострова смогут участвовать во всероссийских соревнованиях. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ФНЛ, экспертно-аналитическая группа лиги работает над тем, чтобы клубы Крыма и Севастополя в следующем сезоне приняли участие в соревнованиях вместе с российскими командами.

Решением УЕФА крымские клубы после вхождения Крыма в состав РФ выступают в чемпионате региона.

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В середине июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на это решение. Сборная России не была допущена до прошедшей в октябре жеребьевки отборочного турнира Евро-2024.

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