УАФ потребует исключения России из УЕФА и ФИФА на фоне заявлений Чернышенко

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в понедельник во время доклада президенту Владимиру Путину заявил, что правительство договорилось с Российским футбольным союзом об интеграции клубов с новых территорий в регулярные чемпионаты.

«УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении Российского футбольного союза. Мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций», — написал Павелко в соцсетях.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что клубы из Крыма и Севастополя с 2023 года смогут принять участие в соревнованиях в России, проводимых Футбольной национальной лигой (ФНЛ), а детско-юношеские команды полуострова смогут участвовать во всероссийских соревнованиях. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ФНЛ, экспертно-аналитическая группа лиги работает над тем, чтобы клубы Крыма и Севастополя в следующем сезоне приняли участие в соревнованиях вместе с российскими командами.

Решением УЕФА крымские клубы после вхождения Крыма в состав РФ выступают в чемпионате региона.