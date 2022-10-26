Вратарь женского «Новосибирска» отбила пенальти головой в финале Первой лиги
Вратарь женского футбольного клуба «Новосибирск» Дарья Козлова совершила необычное спасение в финальном матче Первой Лиги против тамбовской «Академии футбола».
Вратарь женского футбольного клуба «Новосибирск» Дарья Козлова совершила необычное спасение в финальном матче Первой Лиги против тамбовской «Академии футбола».
Основное время игры завершилось вничью — 0:0. А в серии послематчевых пенальти Козлова отразила 11-метровый удар по своим воротам головой.
В итоге, «Новосибирск» выиграл у «Академии футбола» и стал чемпионом Первой лиги-2022.