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17:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Икарди уволил жену с должности агента, пишут СМИ

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Футболист турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди уволил свою супругу Ванду Нару с должности агента из-за ее требований оплатить агентскую комиссию, сообщает Tuttosport.

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Источник: Reuters

В сентябре Икарди перешел из французского в «Пари Сен-Жермен» в «Галатасарай» на правах аренды до конца текущего сезона. По информации источника, за переход игрока Наре полагался гонорар в размере 1 миллиона евро. Однако Икарди попросил турецкий клуб не выплачивать ей агентскую комиссию и объявил о прекращении сотрудничества со своей женой. Позднее турецкий портал Hurriyet со ссылкой на заявление «Галатасарая» сообщил, что данная информация не соответствует действительности. На сайте и в социальных сетях клуба данное заявление отсутствует.

Икарди перешел в «ПСЖ» в 2019 году на правах аренды из итальянского «Интера», в мае 2020 года парижане подписали с аргентинцем полноценный контракт до 30 июня 2024 года. В составе «ПСЖ» Икарди стал двукратным обладателем Кубка Франции и два раза выигрывал чемпионат страны.

Икарди и Нара поженились в мае 2014 года. По данным СМИ, пара рассталась в октябре 2021 года, но позднее супруги снова сошлись. В сентябре Нара вновь объявила о расставании с футболистом.

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