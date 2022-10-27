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17:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Дзюба подешевел на треть

Трансферная стоимость российского нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артема Дзюбы снизилась. Обновленные данные опубликованы на сайте Transfermarkt.

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Источник: РИА "Новости"

По данным портала, рыночная стоимость форварда упала на треть — с шести до четырех миллионов евро. Также подешевел другой россиянин, выступающий в чемпионате Турции — полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев раньше оценивался в 2,5 миллиона евро, а теперь — в 2,2 миллиона.

25 октября бывший вратарь, ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил выступления Дзюбы фразой «у него конфликт с футболом». По его мнению, самомнение и амбиции 34-летнего россиянина дурно влияют на любой коллектив, в котором он играет.

Дзюба перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт рассчитан на год с возможностью продления на сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.

С 2015 года Дзюба выступал за петербургский «Зенит». В составе команды он четыре раза становился чемпионом России. Форвард объявил об уходе из клуба в мае 2022-го.

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