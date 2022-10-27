Дзюба подешевел на треть

По данным портала, рыночная стоимость форварда упала на треть — с шести до четырех миллионов евро. Также подешевел другой россиянин, выступающий в чемпионате Турции — полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев раньше оценивался в 2,5 миллиона евро, а теперь — в 2,2 миллиона.

25 октября бывший вратарь, ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил выступления Дзюбы фразой «у него конфликт с футболом». По его мнению, самомнение и амбиции 34-летнего россиянина дурно влияют на любой коллектив, в котором он играет.

Дзюба перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт рассчитан на год с возможностью продления на сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.