«Окжетпес» и «Кайсар» досрочно вышли в КПЛ
За тур до окончания первой лиги определился второй клуб, который вернулся в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Окжетпес
КайсарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
За тур до окончания первой лиги определился второй клуб, который вернулся в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Им стали кызылординский «Кайсар». «Волки» в 25-м туре сыграли вничью с талдыкорганским «Жетысу» — 0:0, лишив их возможности пойти на повышение.
Туром ранее в «вышку» поднялся «Окжетпес». Сегодня кокшетаусцы разгромили «Экибастуз» — 4:0.
Перед последним туром у «Окжетпеса» 58 очков, а у «Кайсара» — 55.
5 ноября «Окжетпес» встретится в гостях с «Байконуром», а «Кайсар» с «Академией Онтустик».