«Окжетпес» и «Кайсар» досрочно вышли в КПЛ

Им стали кызылординский «Кайсар». «Волки» в 25-м туре сыграли вничью с талдыкорганским «Жетысу» — 0:0, лишив их возможности пойти на повышение.

Туром ранее в «вышку» поднялся «Окжетпес». Сегодня кокшетаусцы разгромили «Экибастуз» — 4:0.

Перед последним туром у «Окжетпеса» 58 очков, а у «Кайсара» — 55.