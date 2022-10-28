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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
28 октября, источник: Vesti.kz

«Окжетпес» и «Кайсар» досрочно вышли в КПЛ

За тур до окончания первой лиги определился второй клуб, который вернулся в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Окжетпес
КайсарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Им стали кызылординский «Кайсар». «Волки» в 25-м туре сыграли вничью с талдыкорганским «Жетысу» — 0:0, лишив их возможности пойти на повышение.

Туром ранее в «вышку» поднялся «Окжетпес». Сегодня кокшетаусцы разгромили «Экибастуз» — 4:0.
Перед последним туром у «Окжетпеса» 58 очков, а у «Кайсара» — 55.

5 ноября «Окжетпес» встретится в гостях с «Байконуром», а «Кайсар» с «Академией Онтустик».

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