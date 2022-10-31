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10:22 (мск), источник: Sport24

Дубль Луиса Суареса помог «Насьоналю» стать чемпионом Уругвая

«Насьональ» стал чемпионом Уругвая.

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Источник: AFP 2022

В решающем матче турнира «Насьональ» победил «Ливерпуль» из Монтевидео со счетом 4:1.

В основное время команды забили по голу, а в дополнительное игроки «Насьоналя» трижды поражали ворота соперника. Одним из авторов стал Луис Суарес, оформивший дубль.

Суарес перешел в «Насьональ» в июле этого года. За это время уругваец сыграл 16 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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