Дубль Луиса Суареса помог «Насьоналю» стать чемпионом Уругвая

В решающем матче турнира «Насьональ» победил «Ливерпуль» из Монтевидео со счетом 4:1.

В основное время команды забили по голу, а в дополнительное игроки «Насьоналя» трижды поражали ворота соперника. Одним из авторов стал Луис Суарес, оформивший дубль.