Дубль Луиса Суареса помог «Насьоналю» стать чемпионом Уругвая
«Насьональ» стал чемпионом Уругвая.
«Насьональ» стал чемпионом Уругвая.
В решающем матче турнира «Насьональ» победил «Ливерпуль» из Монтевидео со счетом 4:1.
В основное время команды забили по голу, а в дополнительное игроки «Насьоналя» трижды поражали ворота соперника. Одним из авторов стал Луис Суарес, оформивший дубль.
Суарес перешел в «Насьональ» в июле этого года. За это время уругваец сыграл 16 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.