Американский клуб Бекхэма вновь заинтересовался Месси

Совладельцы команды ведут переговоры с Хорхе Месси, отцом и агентом нападающего. Отмечается, что для аргентинца американский клуб является предпочтительным для продолжения карьеры. По информации источника, в «Интер Майами» надеются, что футболист подпишет контракт в ближайшие месяцы.

Весной сообщалось, что Месси договорился с Дэвидом Бекхэмом, который владеет «Интер Майами», что перейдет в клуб в 2023 году. Однако позже агент опроверг информацию о планах футболиста.