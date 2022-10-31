Российский футболист задумался о смене гражданства

«Если говорить только за себя, то задумывался о том, получится ли у меня теперь вообще поехать в сборную в случае вызова из‑за сложностей с логистикой. И в том числе поэтому иногда возникает мысль получить гражданство Сербии. Это просто мысли», — заявил он. 18-летний спортсмен подчеркнул, что пока не предпринимал никаких действий и будет следить за развитием ситуации.