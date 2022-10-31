Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Рома
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Эльче
Хетафе
Футбол. Зарубежный
30.10
Торино
Милан
21
Футбол. Зарубежный
30.10
Лион
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
30.10
Реал Сосьедад
Бетис
02
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» отыгрался на «Ростове» за провал со «Спартаком»
15«Зенит» забил семь голов «Сочи»
17:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский футболист задумался о смене гражданства

Российский полузащитник «Црвены Звезды» Владислав Голдин задумался о смене гражданства на сербское. Его слова приводит «Матч ТВ».

Наверх
Источник: AP 2022

«Если говорить только за себя, то задумывался о том, получится ли у меня теперь вообще поехать в сборную в случае вызова из‑за сложностей с логистикой. И в том числе поэтому иногда возникает мысль получить гражданство Сербии. Это просто мысли», — заявил он. 18-летний спортсмен подчеркнул, что пока не предпринимал никаких действий и будет следить за развитием ситуации.

23 сентября сообщалось, что полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассматривает возможность получить армянский паспорт вместо российского. Хавбек также может сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за сборную Армении.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Поражение Трусовой и новые опасные элементы. Итоги второго Гран-при России по фигурному катанию
Медведев вернулся в топ-3 рейтинга ATP
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь