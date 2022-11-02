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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
13:01 (мск), источник: БЕЛТА

Гордейчук стал лучшим игроком, Хващинский забил самый эффектный гол 28-го тура чемпионата Беларуси

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Михаил Гордейчук признан лучшим игроком 28-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Бр
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Источник: dynamo-brest.by

В минувшую субботу в домашнем поединке с «Витебском» 33-летний полузащитник брестского «Динамо» был настоящим лидером своей команды: он дважды поразил ворота гостей и отдал две голевые передачи. Правда, для победы этого не хватило — встреча завершилась сверхрезультативной ничьей — 4:4.

Автором самого красивого гола прошлого уик-энда стал 32-летний нападающий «Минска» Владимир Хващинский, эффектно поразивший ворота могилевского «Днепра» в начале второй половины встречи и принесший минчанам викторию с минимальным преимуществом — 1:0. Для Хващинского это уже 19-й гол в нынешнем первенстве, и он продолжает преследовать лучшего снайпера Бобира Абдихоликова из «Энергетика-БГУ», в активе которого 23 мяча.

Сейчас положение в турнирной таблице белорусского первенства таково:

  1. «Шахтер» (Солигорск) — 56 очков (27 матчей),
  2. «Энергетик-БГУ» (Минск) — 54 (27),
  3. БАТЭ — 53 (28),
  4. «Динамо» (Минск) — 53 (27),
  5. «Ислочь» (Минский район) — 48 (28),
  6. «Минск» — 43 (28),
  7. «Гомель» — 42 (28),
  8. «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 42 (28),
  9. «Неман» (Гродно) — 39 (28),
  10. «Славия» (Мозырь) — 31 (28),
  11. «Слуцк» — 31 (28),
  12. «Белшина» (Бобруйск) — 30 (28),
  13. «Динамо» (Брест) — 25 (27),
  14. «Витебск» — 21 (28),
  15. «Арсенал» (Дзержинск) — 20 (28),
  16. «Днепр» (Могилев) — 12 (28).

Могилевчане уже потеряли шансы остаться в высшей лиге.

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