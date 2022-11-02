Гордейчук стал лучшим игроком, Хващинский забил самый эффектный гол 28-го тура чемпионата Беларуси

В минувшую субботу в домашнем поединке с «Витебском» 33-летний полузащитник брестского «Динамо» был настоящим лидером своей команды: он дважды поразил ворота гостей и отдал две голевые передачи. Правда, для победы этого не хватило — встреча завершилась сверхрезультативной ничьей — 4:4.

Автором самого красивого гола прошлого уик-энда стал 32-летний нападающий «Минска» Владимир Хващинский, эффектно поразивший ворота могилевского «Днепра» в начале второй половины встречи и принесший минчанам викторию с минимальным преимуществом — 1:0. Для Хващинского это уже 19-й гол в нынешнем первенстве, и он продолжает преследовать лучшего снайпера Бобира Абдихоликова из «Энергетика-БГУ», в активе которого 23 мяча.