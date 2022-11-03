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18:07 (мск), источник: ТАСС

УЕФА учредил женскую Лигу наций, которая станет отбором на Олимпийские игры

Турнир впервые пройдет в 2023 году.

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Источник: AFP 2022

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) учредил женскую Лигу наций, соревнования станут отборочным турниром для Олимпийских игр, а также будут влиять на квалификацию к чемпионату Европы. Об этом в четверг сообщает пресс-служба УЕФА.

Женская Лига наций впервые пройдет в 2023 году. Команды будут разделены на три дивизиона согласно рейтингу, в каждом из которых их поделят на группы по три или четыре коллектива. Победители групп элитного дивизиона выйдут в плей-офф соревнований, где поборются за главный трофей. По окончании соревнований определится победитель турнира и — раз в четыре года — три европейские команды, которые получат право выступить на Олимпийских играх. На Олимпиаде 2024 года в Париже выступят два финалиста турнира, а также сборная Франции на правах страны-хозяйки.

Учреждение Лиги наций также повлияет на квалификацию к чемпионату Европы. Команды, занявшие первое и второе места в каждой группе высшего дивизиона, напрямую выйдут в финальную часть турнира. Остальные сборные дивизиона А встретятся в раунде плей-офф с лучшими командами дивизионов B и С и разыграют оставшиеся восемь путевок на европейское первенство. Новая система квалификации впервые будет применена в преддверии чемпионата Европы 2025 года.

«Минувшим летом я сказал, что мы продолжим инвестировать в женский футбол, и мы это делаем. Исторический женский чемпионат Европы уже в прошлом, и сейчас пришло время для дальнейшего развития женского футбола на уровне сборных. Мы создали открытую, конкурентную и непрерывную систему, в рамках которой значение будет иметь каждый матч, что является истинным отражением европейской спортивной модели. Я убежден, что новый формат поможет всем национальным ассоциациям Европы и поддержит мечту о выходе на крупный международный турнир», — сказал президент УЕФА Александр Чеферин, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Мужская Лига наций проводится с 2018 года. За это время прошло два розыгрыша соревнований. В 2019 году победу в турнире одержала сборная Португалии, в 2021 — команда Франции.

28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола ФИФА из-за ситуации на Украине отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций до дополнительного уведомления. В связи с этим мужская сборная России пропустит предстоящий чемпионат мира в Катаре, а женская сборная России пропустила чемпионат Европы, который проходил в июле в Англии. Победителем соревнований стала команда Англии.

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