Российский футболист Хайкин заявил, что покинет норвежский «Буде-Глимт»

ТАСС, 4 ноября. Российский вратарь норвежского футбольного клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин не будет продлевать контракт с командой. Об этом он сообщил в пятницу в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«У каждой классной истории должен быть хороший конец. Я не продлеваю контракт с “Будё-Глимт”, это сложнейшее решение, которое я принимал в своей жизни. Я всегда буду благодарен “Будё-Глимт” за то, кем я стал», — написал Хайкин.

«После нескольких отказов в 2019 году я был максимально близок к завершению карьеры, но потом возник вариант с клубом с севера Норвегии. И с тех пор началось мое невероятное приключение. Куда бы ни привела меня судьба, частичка моего сердца всегда будет черно-желтой. Я не прощаюсь, а говорю до свидания», — добавил футболист.

Вратарь сопроводил свой пост подписью: «Увидимся в воскресенье». 6 ноября «Будё-Глимт» дома сыграет с «Викингом» в матче чемпионата Норвегии. После 28 матчей «Будё-Глимт» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 54 очка.