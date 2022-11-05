«Он побил рекорд на звание короля футбола!» За что нападающему из СССР дали «Золотой мяч»

В советском футболе не было мастера результативнее Олега Блохина. Более 200 голов в чемпионате СССР и 319 во всех официальных турнирах — оба достижения форварда остались непревзойдёнными. Он же первым из полевых игроков в Союзе завладел «Золотым мячом» Европы — через 12 лет после великого вратаря Яшина. 70-летний юбилей выдающегося бомбардира — отличный повод вспомнить самую крутую из покорённых им вершин.

Советский клуб впервые завоевал еврокубок, а полевой игрок из СССР удостоился «Золотого мяча»

1975 год — особенный для нашего футбола. Советский клуб впервые в истории завоевал евротрофей, а спустя пять месяцев добавил к нему ещё один. То, что в 1972-м не удалось московскому «Динамо» (уступили в финале Кубка обладателей кубков «Рейнджерс»), через три сезона сделало киевское под командованием 36-летнего тренера Лобановского.

Блохин на начало 1975-го — ещё молодой (22 года), но уже признанный снайпер. Трижды подряд (а к концу сезона — четырежды!) лучший бомбардир чемпионата СССР. Не обладая феноменальной, «южной» техникой, киевлянин брал своё скоростью. Кажется, никто в нашем футболе не стартовал резче и не бежал быстрее Блохина. Добавьте сюда совершенную левую ногу и исключительное голевое чутьё — и получите портрет идеального форварда для атлетичного, динамичного футбола Лобановского. Ах да, ещё характер. Многие считали его скверным. Но без этой вот вечной неудовлетворённости собой и партнёрами Блохин вряд ли достиг бы всего того, что у него было и есть.

1975-й — не лучший год Блохина с точки зрения статистики

Интересно, что с точки зрения индивидуальной статистики сезон-1975 (а тогда в Союзе, напомню, играли по системе «весна — осень») — не лучший для Блохина. Годом ранее (а ещё в 1981-м) он забивал даже больше. 18 голов в 28 матчах киевлянину хватило для очередного титула лучшего бомбардира высшей лиги, но в победном Кубке кубков Олег даже уступил в результативности одноклубнику.

Владимир Онищенко блеснул в еврокубке не менее, а, быть может, даже более ярко, чем молодой напарник. Он забивал на всех без исключения стадиях КОК, начиная со второго раунда — три штуки «Айнтрахту», по одному «Бурсаспору» и ПСВ, два — в финале «Ференцварошу». В сумме семь голов настрелял, тогда как Блохин — только пять, причём два из них ещё на старте — софийскому ЦСКА. Определяй УЕФА лучшего игрока финала, ещё неизвестно, кто увёз бы из Базеля бонусный приз. Объективно говоря, именно дубль Онищенко до перерыва морально убил венгров. Блохин поставил восклицательный знак в знаменательной для Союза истории, лихо расправившись с защитником и вратарём и забив «тёщиной» правой. Да, результативный пас Онищенко на первый гол — тоже его, Блохина. Но там и Владимир классно сыграл индивидуально, обыграв соперника.

В сборной в тот год продуктивность Блохи тоже была далека от пиковой — всего два мяча в семи матчах. Да и в стартовавшем осенью Кубке чемпионов — прообразе современной ЛЧ — быстроногий киевский левша ограничился всего одним голом — в ворота скромного исландского «Акранеса». Чемпионат СССР, где Блохин забивал регулярно, и дома-то транслировался урывками, а на экспорт не продавался вовсе. Что же вдохновило журналистское жюри France Football на удивительно единодушный выбор всё ещё не слишком известного в мире игрока, да ещё и из-за «железного занавеса»? Версия самого лауреата звучит более чем правдоподобно.

«Вся та команда была гениальной, и, если “Золотой мяч” Блохину дали, это не значит, что другие были уровнем ниже. В составе образца 75-го года претендовать на этот приз могли человек пять-шесть — так просто сложилось… Только по стечению обстоятельств в коллективной игре выделялся я — в тех же матчах с “Баварией”. Может, если бы “Баварии” не забил, мне “Золотой мяч” и не дали бы. Тебе же не надо объяснять, что такое закрытое общество, — за его пределами чемпионат Советского Союза практически не смотрели. Где нас могли увидеть, кроме как в еврокубковых встречах и матчах сборной, поэтому и считаю то, что мне этот приз присудили, делом случая. Конечно, этому предшествовал колоссальный труд, но чтобы в 22 года получить “Золотой мяч”, тем более в Советском Союзе… Я, если честно, не представлял, что такое возможно…», — рассказывал Блохин в интревью «Бульвару Гордона».

Матчи киевского «Динамо» с «Баварией» за Суперкубок — звёздный час Блохина. А его мюнхенское соло — классика европейского футбола. Одного этого гола достаточно, чтобы составить исчерпывающее представление о футбольных талантах киевлянина. В нём соединились все игровые достоинства Блохина и прежде всего — скорость и спортивная наглость.

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Триумф Блохина предопределили матчи с «Баварией». Он забил все три гола в ворота лучшего клуба Европы

Можно скептически оценивать класс участников Кубка кубков. Глобально он уступал по уровню Кубку чемпионов, в который пускали только чемпионов своих стран и никого более, а местами — даже Кубку УЕФА. Ведь в последнем собирались вторые-третьи призёры своих стран, конкретно в том сезоне — «Ювентус», «Наполи», «Интер», «Атлетико», «Аякс», «Гамбург», «Порту».

Но «Бавария» тогда была топом из топов. С 1974 по 1976 год она трижды подряд забирала Кубок чемпионов! 9 сентября против Киева вышли четверо действующих чемпионов Европы и мира (Майер, Беккенбауэр, Шварценбек, Мюллер) и будущий победитель Евро-1980 Ридле. Лучшей сцены для демонстрации своего таланта миру Блохину было просто не найти. И этот шанс он реализовал блистательно.

Даже без трёх основных Владимиров — травмированных Онищенко, Мунтяна и дисквалифицированного Веремеева — динамовцы выдали великолепный матч в Мюнхене. Исход равной игры с многочисленными атаками в обе стороны решил слалом Блохина в середине второго тайма. Приняв мяч от Зуева на своей половине поля, Олег дерзко потащил его вперёд, на входе в штрафную проскочил между Шварценбеком и Вайсом и из-под Хорсмана врезал в дальний угол ворот Майера.

Ответный матч на Республиканском стадионе спустя почти месяц собрал 102 тысячи зрителей. Обмануть ожидания родного города Олег тем более не мог. За месяц до 23-летия Блохин выдал, пожалуй, лучший матч в жизни. Чёрно-белая кинохроника сохранила момент: вратарь Майер, играя на выходе, даёт смачную затрещину Блохину. Нападающий трёт ушибленную голову у кромки и досадливо смотрит на поле. А ещё через несколько эпизодов наказывает немца голом. Незадолго до перерыва 11-й номер «Динамо» улизнул-таки от цепкого опекуна Шварценбека и вложил всю силу и злость в заключительный удар.

На 53-й минуте чемпион мира и Европы вновь не успел за ретивым нападающим и срубил его метрах в семи от ворот. К мячу подошли четверо, а пробил Блохин. Всё тот же Шварценбек в последний момент дрогнул, увернулся от мяча, и тот сквозь дыру в стенке влетел в сетку.

Восхищение европейской прессы перформансом киевлянина вылилось в безоговорочную победу Блохина в референдуме France Football. Из 26 спортивных изданий стран — членов УЕФА 20 поставили на первое место Блохина. Только ФРГ Англия, Финляндия и Ирландия отдали максимум голосов Беккенбауэру, а Франция и Турция — Майеру. Из 130 возможных очков Олег набрал рекордные 122. Даже легендарный Йохан Круифф, к тому времени трижды лучший футболист Европы, не получал такого подавляющего преимущества перед конкурентами. Европа с удивлением констатировала появление новой звезды.

«Олег побил рекорд на звание короля футбола 1975 года, набрав в общей сложности 122 балла из 130 возможных, — писал France Football. — Таким образом, он с блеском взошёл на вершину, присоединившись к своему соотечественнику Льву Яшину, величайшему вратарю современного футбола, который удостоился этой чести в 1963 году. Блохин наследовал Йохану Круиффу, которого он напоминает стилем игры, скоростью и ударом. Этот “Золотой мяч” достался нападающему в полном смысле этого слова».

Участник опроса от Норвегии Йон Лунде: «По-моему, присуждение “Золотого мяча” никогда ещё не было таким простым делом. Блохин, бесспорно, самая сильная личность года, даже принимая во внимание, что ему ещё можно совершенствоваться в чисто техническом плане».

Шведский журналист Вольф Либерг: «Блохин — самый блестящий футболист нового поколения. Это и индивидуальный игрок, и несравненный бомбардир, который к тому же знает, как играть с партнёрами».

«Золотой мяч» доехал до Киева только через год и три месяца

Первый номер еженедельника «Футбол» в 1976 году вышел с «летним» лауреатом на обложке и текстовкой: «Олег Блохин — лучший футболист Европы 1975 года». Ни праздничного интервью с героем, ни «мнений специалистов» к редакционке на 8−9-й полосах не прилагалось. Кажется, первый раз в новом статусе Блохин публично высказался только за границей. В коротком интервью югославскому ТВ Олег ёмко сформулировал принципы собственной игры: «У меня есть определённые задания на игру, но в остальном идёт импровизация. Многое зависит от вдохновения».

В первом матче года Блохин подтвердил свой класс, забив один из двух голов в ворота «Сент-Этьена» в четвертьфинале Кубка чемпионов в Симферополе. А своей награды нападающий ждал… год и три с половиной месяца. «Золотой мяч» — он тогда выглядел гораздо скромнее, чем теперь — доехал до Киева только 16 марта 1977-го. Его вручение приурочили к новой встрече «Динамо» с «Баварией», теперь в Кубке чемпионов. Герой дня (на эмоциях?) не забил пенальти, но «Динамо» снова выиграло 2:0.