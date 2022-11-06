Дзюбу пригласили в Медиалигу. Ему предложили перейти в команду «Матч ТВ»
Артему Дзюбе предложили перейти в команду Winline Медиалиги.
Артему Дзюбе предложили перейти в команду Winline Медиалиги.
Главный тренер Watch TV — команды телеканала «Матч ТВ» — Денис Зубко позвал 34-летнего нападающего в свой клуб.
«Ждем Артема в команде “Матч ТВ”. Какие условия? Это надо разговаривать с президентом клуба. Гарантировано ли Дзюбе место в стартовом составе? Нет, есть конкуренция. Не знаю, можно ли его дозаявить сейчас», — сказал Зубко.
Сегодня появилась информация, что бывший форвард сборной России расторг контракт с «Адана Демирспор». Сообщается, что причиной этому послужили задержки по зарплате.
За Watch TV в этом сезоне выступают Роман Павлюченко и Никита Баженов.