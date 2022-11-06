Дзюбу пригласили в Медиалигу. Ему предложили перейти в команду «Матч ТВ»

«Ждем Артема в команде “Матч ТВ”. Какие условия? Это надо разговаривать с президентом клуба. Гарантировано ли Дзюбе место в стартовом составе? Нет, есть конкуренция. Не знаю, можно ли его дозаявить сейчас», — сказал Зубко.