Определились призеры КПЛ-2022
По итогам последнего тура футбольной премьер-лиги определились призеры чемпионата 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Астана
Актобе
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По итогам последнего тура футбольной премьер-лиги определились призеры чемпионата 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Медалисты были неизвестны до самого последнего розыгрыша. Так, чемпионскую гонку вели «Астана» и «Актобе». Обе в своих последних матчах одержали победы. В итоге золото досталось подопечным Григория Бабаяна, а команда Андрея Карповича завоевала серебряные медали.
Обладателем бронзы стал костанайский «Тобол», чемпион КПЛ прошлого года. На третье место также претендовал «Кайрат», в итоге оставшийся без медалей.