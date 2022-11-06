Определились призеры КПЛ-2022

Медалисты были неизвестны до самого последнего розыгрыша. Так, чемпионскую гонку вели «Астана» и «Актобе». Обе в своих последних матчах одержали победы. В итоге золото досталось подопечным Григория Бабаяна, а команда Андрея Карповича завоевала серебряные медали.