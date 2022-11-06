Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Торпедо
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико
Эспаньол
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Динамо Мх
Рубин
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лорьян
ПСЖ
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Акрон
Велес
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Родина
Волга
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья
Торино
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Клермон Фут
Монпелье
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Брест
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза
Монако
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Фиорентина
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Алания
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Унион Б
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Локомотив
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Волгарь
02
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Динамо
Футбол. Зарубежный
19:05
Лилль
Ренн
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:30
Фрайбург
Кельн
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Кубань
21
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Мальорка
Футбол. Первый дивизион
12:00
Уфа
Нефтехимик
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Интер
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Шинник
31
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Севилья
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
00:00
Акжайык
Тобол Кс
13
00:00
Аксу
Атырау
21
00:00
Актобе
Кайрат
41
00:00
Кызыл-Жар
Каспий
41
00:00
Мактаарал
Ордабасы
00
00:00
Тараз
Туран
23
00:00
Шахтер Кг
Астана
23
30.10
Туран
Мактаарал
03
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
15:47 (мск), источник: Vesti.kz

Определились призеры КПЛ-2022

По итогам последнего тура футбольной премьер-лиги определились призеры чемпионата 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана
Актобе
Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх

Медалисты были неизвестны до самого последнего розыгрыша. Так, чемпионскую гонку вели «Астана» и «Актобе». Обе в своих последних матчах одержали победы. В итоге золото досталось подопечным Григория Бабаяна, а команда Андрея Карповича завоевала серебряные медали.

Обладателем бронзы стал костанайский «Тобол», чемпион КПЛ прошлого года. На третье место также претендовал «Кайрат», в итоге оставшийся без медалей.

Читайте также
Шахтер Кг
2:3
Первый тайм: 0:0
Астана
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь