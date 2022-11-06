Все фавориты футбольного чемпионата Беларуси победили в 29-м туре
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все претенденты на медали футбольного чемпионата Беларуси добились побед в поединках предпоследнего тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все претенденты на медали футбольного чемпионата Беларуси добились побед в поединках предпоследнего тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лидер турнира действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» одолел в гостях футболистов «Слуцка» с минимальным преимуществом — 1:0. Для того чтобы в третий раз подряд стать чемпионом страны, солигорской команде в последнем туре достаточно не проиграть дома бобруйской «Белшине».
Единственный конкурент «Шахтера» в споре за первое место столичный «Энергетик-БГУ» сумел победить на выезде «Гомель» со счетом 2:1 и впервые обеспечил себе медали, как минимум, серебряные. Один из голов сегодня забил лучший снайпер белорусского чемпионата узбекский нападающий минчан Бобир Абдихоликов, в активе которого стало 26 мячей.
Два претендента на бронзу добились побед на своих аренах. Минское «Динамо» переиграло гродненский «Неман» — 2:0, а в Борисове БАТЭ взял верх над «Минском» — 3:2. Лидер атак столичного клуба Владимир Хващинский оформил голевой дубль, теперь на его счету 21 забитый мяч.
В Бобруйске местная «Белшина» разгромно проиграла мозырской «Славии» — 1:4. «Витебск» у себя дома уступил «Ислочи» с результатом 1:3 и опустился на предпоследнее место в турнирной таблице. Его обошел дзержинский «Арсенал», победивший в Могилеве «Днепр», который покидает высшую лигу, — 1:0. В Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» сыграло вничью с брестским «Динамо» — 0:0.
Положение команд после 29 туров:
В последний игровой день, 12 ноября, встретятся: