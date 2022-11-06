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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
17:11 (мск), источник: БЕЛТА

Все фавориты футбольного чемпионата Беларуси победили в 29-м туре

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все претенденты на медали футбольного чемпионата Беларуси добились побед в поединках предпоследнего тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шахтер С
Слуцк
Гомель
Энергетик-БГУ
БАТЭ
Минск
Динамо Мн
НеманЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: БЕЛТА

Лидер турнира действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» одолел в гостях футболистов «Слуцка» с минимальным преимуществом — 1:0. Для того чтобы в третий раз подряд стать чемпионом страны, солигорской команде в последнем туре достаточно не проиграть дома бобруйской «Белшине».

Единственный конкурент «Шахтера» в споре за первое место столичный «Энергетик-БГУ» сумел победить на выезде «Гомель» со счетом 2:1 и впервые обеспечил себе медали, как минимум, серебряные. Один из голов сегодня забил лучший снайпер белорусского чемпионата узбекский нападающий минчан Бобир Абдихоликов, в активе которого стало 26 мячей.

Два претендента на бронзу добились побед на своих аренах. Минское «Динамо» переиграло гродненский «Неман» — 2:0, а в Борисове БАТЭ взял верх над «Минском» — 3:2. Лидер атак столичного клуба Владимир Хващинский оформил голевой дубль, теперь на его счету 21 забитый мяч.

В Бобруйске местная «Белшина» разгромно проиграла мозырской «Славии» — 1:4. «Витебск» у себя дома уступил «Ислочи» с результатом 1:3 и опустился на предпоследнее место в турнирной таблице. Его обошел дзержинский «Арсенал», победивший в Могилеве «Днепр», который покидает высшую лигу, — 1:0. В Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» сыграло вничью с брестским «Динамо» — 0:0.

Положение команд после 29 туров:

  1. «Шахтер» (Солигорск) — 62 очка,
  2. «Энергетик-БГУ» (Минск) — 60,
  3. БАТЭ — 56,
  4. «Динамо» (Минск) — 56,
  5. «Ислочь» (Минский район) — 51,
  6. «Минск» — 43,
  7. «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 43,
  8. «Гомель» — 42,
  9. «Неман» (Гродно) — 39,
  10. «Славия» (Мозырь) — 34,
  11. «Слуцк» — 31,
  12. «Белшина» (Бобруйск) — 30,
  13. «Динамо» (Брест) — 26,
  14. «Арсенал» (Дзержинск) — 23,
  15. «Витебск» — 21,
  16. «Днепр» (Могилев) — 12.

В последний игровой день, 12 ноября, встретятся:

  • «Шахтер» — «Белшина»,
  • «Энергетик-БГУ» — «Динамо» (Минск),
  • «Арсенал» — БАТЭ,
  • «Минск» — «Гомель»,
  • «Неман» — «Витебск»,
  • «Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ»,
  • «Динамо» (Брест) — «Слуцк»,
  • «Славия» — «Днепр».

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