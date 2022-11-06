Все фавориты футбольного чемпионата Беларуси победили в 29-м туре

Лидер турнира действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» одолел в гостях футболистов «Слуцка» с минимальным преимуществом — 1:0. Для того чтобы в третий раз подряд стать чемпионом страны, солигорской команде в последнем туре достаточно не проиграть дома бобруйской «Белшине».

Единственный конкурент «Шахтера» в споре за первое место столичный «Энергетик-БГУ» сумел победить на выезде «Гомель» со счетом 2:1 и впервые обеспечил себе медали, как минимум, серебряные. Один из голов сегодня забил лучший снайпер белорусского чемпионата узбекский нападающий минчан Бобир Абдихоликов, в активе которого стало 26 мячей.

Два претендента на бронзу добились побед на своих аренах. Минское «Динамо» переиграло гродненский «Неман» — 2:0, а в Борисове БАТЭ взял верх над «Минском» — 3:2. Лидер атак столичного клуба Владимир Хващинский оформил голевой дубль, теперь на его счету 21 забитый мяч.

В Бобруйске местная «Белшина» разгромно проиграла мозырской «Славии» — 1:4. «Витебск» у себя дома уступил «Ислочи» с результатом 1:3 и опустился на предпоследнее место в турнирной таблице. Его обошел дзержинский «Арсенал», победивший в Могилеве «Днепр», который покидает высшую лигу, — 1:0. В Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» сыграло вничью с брестским «Динамо» — 0:0.

Положение команд после 29 туров:

«Шахтер» (Солигорск) — 62 очка, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 60, БАТЭ — 56, «Динамо» (Минск) — 56, «Ислочь» (Минский район) — 51, «Минск» — 43, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 43, «Гомель» — 42, «Неман» (Гродно) — 39, «Славия» (Мозырь) — 34, «Слуцк» — 31, «Белшина» (Бобруйск) — 30, «Динамо» (Брест) — 26, «Арсенал» (Дзержинск) — 23, «Витебск» — 21, «Днепр» (Могилев) — 12.

В последний игровой день, 12 ноября, встретятся: