«Бока Хуниорс» не смог доиграть матч из-за пяти удаленных футболистов

Встреча прошла в воскресенье вечером по московскому времени и была прекращена досрочно при счете 2:1 (1:1) в пользу «Расинга» в дополнительное время.

В составе «Бока Хуниорс» семь игроков получили удаления, пять красных карточек были показаны игрокам, находившимся на поле, две — запасным. При этом пять человек получили прямые красные карточки, еще двое были удалены после получения вторых желтых.

У «Расинга» судья удалил троих футболистов (одного на скамейке запасных). Большинство удалений в матче случились, когда шло компенсированное время ко второму экстра-тайму.

По правилам встреча останавливается, если у одной из команд на поле остается менее семи футболистов.