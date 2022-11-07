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10:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бока Хуниорс» не смог доиграть матч из-за пяти удаленных футболистов

Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» проиграл «Расингу» в матче за Трофей чемпионов из-за недостаточного количества полевых футболистов после удалений.

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Источник: AFP 2022

Встреча прошла в воскресенье вечером по московскому времени и была прекращена досрочно при счете 2:1 (1:1) в пользу «Расинга» в дополнительное время.

В составе «Бока Хуниорс» семь игроков получили удаления, пять красных карточек были показаны игрокам, находившимся на поле, две — запасным. При этом пять человек получили прямые красные карточки, еще двое были удалены после получения вторых желтых.

У «Расинга» судья удалил троих футболистов (одного на скамейке запасных). Большинство удалений в матче случились, когда шло компенсированное время ко второму экстра-тайму.

По правилам встреча останавливается, если у одной из команд на поле остается менее семи футболистов.

В матче за Трофей чемпионов встречаются чемпион и обладатель Кубка Аргентины.

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