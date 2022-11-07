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11:09 (мск), источник: ТАСС

В Турции продали около 200 футболок клуба «Адана Демирспор» с фамилией Дзюбы

В воскресенье российский футболист расторг контракт с турецкой командой.

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Источник: Социальные сети ФК "Адана Демирспор"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Болельщики турецкого клуба «Адана Демирспор» приобрели около 200 футболок с фамилией российского нападающего Артема Дзюбы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил технический партнер клуба, который занимается нанесением имен игроков команды на футболки.

Дзюба стал игроком турецкого клуба 18 августа. Нападающий принял участие в четырех играх чемпионата Турции, однако после потерял место в основном составе — в последних двух матчах он не попадал в заявку команды. В воскресенье стало известно о расторжении контракта Дзюбы с клубом по соглашению сторон, в качестве причин СМИ называли задержку зарплаты и отсутствие игровой практики.

В октябре президент клуба Мурат Санджак заявил, что даже 100 тыс. проданных футболок не покроют затраты на Дзюбу, который вместе с бонусами за сезон должен был получить €1,8 млн. «Правую ногу Дзюбы не окупишь, продав и 100 тысяч футболок», — отметил он.

Клубная футболка в магазине или в интернет-магазине стоит 349 турецких лир (1 150 рублей), нанесение на нее имени игрока и его командного номера обойдется в 60 лир (200 рублей). «Мы являемся основным партнером клуба “Адана Демирспор”, — пояснили в Sunflowers T-shirt & Print, которая выполняет практически все клубные заказы. — Сколько раз мы нанесли фамилию Дзюбы? Раньше каждую неделю печатали раз 20 или 30, но в последнее время заказов не было. В итоге всего получилось около 200 футболок».

Через два дня после трансфера Дзюбы президент клуба сообщил о продаже 3 803 клубных футболок. «Спасибо, зарплата Дзюбы окупилась», — отметил Санджак в августе. Технический партнер уточнил, что речь шла обо всех футболках, а не именных.

Дзюбе 34 года, в мае он объявил об уходе из петербургского «Зенита», за который выступал с 2015 года. В составе команды нападающий провел 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Дзюба занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита», лидером по этому показателю является Александр Кержаков (163 гола). С «Зенитом» форвард по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны.

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