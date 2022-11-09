Глеб Жердев признан лучшим игроком 29-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В победном гостевом поединке с бобруйской «Белшиной» 22-летний полузащитник мозырской «Славии» забил один мяч и отдал голевую передачу, после которой Андрей Альшаник забил четвертый мяч. В итоге мозыряне выиграли с крупным счетом 4:1 и, набрав 34 очка, поднялись на 10-е место в турнирной таблице.