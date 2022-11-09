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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
14:23 (мск), источник: БЕЛТА

Глеб Жердев признан лучшим игроком 29-го тура футбольного чемпионата Беларуси

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глеб Жердев признан лучшим игроком 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Славия МЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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В победном гостевом поединке с бобруйской «Белшиной» 22-летний полузащитник мозырской «Славии» забил один мяч и отдал голевую передачу, после которой Андрей Альшаник забил четвертый мяч. В итоге мозыряне выиграли с крупным счетом 4:1 и, набрав 34 очка, поднялись на 10-е место в турнирной таблице.

Автором самого красивого гола предпоследнего тура стал сербский полузащитник солигорского «Шахтера» Игор Иванович, который эффектным ударом со штрафного забил победный мяч в ворота «Слуцка» — 1:0. Благодаря этой виктории солигорская команда сделала еще один шаг к своему третьему подряд чемпионскому титулу. Чтобы вновь завоевать золото, «Шахтеру» в последнем туре достаточно сыграть вничью с «Белшиной».

Положение команд после 29 туров:

  1. «Шахтер» (Солигорск) — 62 очка,
  2. «Энергетик-БГУ» (Минск) — 60,
  3. БАТЭ — 56,
  4. «Динамо» (Минск) — 56,
  5. «Ислочь» (Минский район) — 51,
  6. «Минск» — 43,
  7. «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 43,
  8. «Гомель» — 42,
  9. «Неман» (Гродно) — 39,
  10. «Славия» (Мозырь) — 34,
  11. «Слуцк» — 31,
  12. «Белшина» (Бобруйск) — 30,
  13. «Динамо» (Брест) — 26,
  14. «Арсенал» (Дзержинск) — 23,
  15. «Витебск» — 21,
  16. «Днепр» (Могилев) — 12.

В субботу, 12 ноября, в последнем туре 32-го чемпионата Беларуси встречаются:

  • «Шахтер» — «Белшина»,
  • «Энергетик-БГУ» — «Динамо» (Минск),
  • «Арсенал» — БАТЭ,
  • «Минск» — «Гомель»,
  • «Неман» — «Витебск»,
  • «Ислочь» — «Торпедо-БелАЗ»,
  • «Динамо» (Брест) — «Слуцк»,
  • «Славия» — «Днепр».

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