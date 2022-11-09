Глеб Жердев признан лучшим игроком 29-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В победном гостевом поединке с бобруйской «Белшиной» 22-летний полузащитник мозырской «Славии» забил один мяч и отдал голевую передачу, после которой Андрей Альшаник забил четвертый мяч. В итоге мозыряне выиграли с крупным счетом 4:1 и, набрав 34 очка, поднялись на 10-е место в турнирной таблице.
Автором самого красивого гола предпоследнего тура стал сербский полузащитник солигорского «Шахтера» Игор Иванович, который эффектным ударом со штрафного забил победный мяч в ворота «Слуцка» — 1:0. Благодаря этой виктории солигорская команда сделала еще один шаг к своему третьему подряд чемпионскому титулу. Чтобы вновь завоевать золото, «Шахтеру» в последнем туре достаточно сыграть вничью с «Белшиной».
Положение команд после 29 туров:
В субботу, 12 ноября, в последнем туре 32-го чемпионата Беларуси встречаются: