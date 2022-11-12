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16:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Солигорский «Шахтер» третий раз подряд стал чемпионом Белоруссии

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Солигорский «Шахтер» третий раз подряд стал чемпионом Белоруссии по футболу.

Шахтер СЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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В матче 30-го тура «Шахтер» одержал победу над «Белшиной» со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Максим Скавыш (50-я и 63-я минута), также отличились Игор Иванович (56, с пенальти) и Валон Ахмеди (78).

По итогам турнира «Шахтер» набрал 65 очков. Второе место в турнирной таблице занял минский «Энергетик-БГУ» (60 очков), который перед последним туром отставал от солигорского клуба на два очка. В заключительном матче команда уступила столичному «Динамо» — 1:3. Третьим стал борисовский БАТЭ (59).

«Шахтер» в четвертый раз в истории стал чемпионом Белоруссии. Ранее клуб завоевал золото в 2005, 2020 и 2021 годах.

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4:1
Первый тайм: 0:0
Белшина
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