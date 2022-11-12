Солигорский «Шахтер» третий раз подряд стал чемпионом Белоруссии

В матче 30-го тура «Шахтер» одержал победу над «Белшиной» со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Максим Скавыш (50-я и 63-я минута), также отличились Игор Иванович (56, с пенальти) и Валон Ахмеди (78).

По итогам турнира «Шахтер» набрал 65 очков. Второе место в турнирной таблице занял минский «Энергетик-БГУ» (60 очков), который перед последним туром отставал от солигорского клуба на два очка. В заключительном матче команда уступила столичному «Динамо» — 1:3. Третьим стал борисовский БАТЭ (59).