Солигорский «Шахтер» третий раз подряд стал чемпионом Белоруссии
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Солигорский «Шахтер» третий раз подряд стал чемпионом Белоруссии по футболу.
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Солигорский «Шахтер» третий раз подряд стал чемпионом Белоруссии по футболу.
В матче 30-го тура «Шахтер» одержал победу над «Белшиной» со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Максим Скавыш (50-я и 63-я минута), также отличились Игор Иванович (56, с пенальти) и Валон Ахмеди (78).
По итогам турнира «Шахтер» набрал 65 очков. Второе место в турнирной таблице занял минский «Энергетик-БГУ» (60 очков), который перед последним туром отставал от солигорского клуба на два очка. В заключительном матче команда уступила столичному «Динамо» — 1:3. Третьим стал борисовский БАТЭ (59).
«Шахтер» в четвертый раз в истории стал чемпионом Белоруссии. Ранее клуб завоевал золото в 2005, 2020 и 2021 годах.