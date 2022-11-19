Бывший президент «Ордабасы» объявлен в розыск

Источник: Prosports.kz

Антикоррупционная служба продолжает досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО «Каратау» (дочерняя организация АО НАК «Казатомпром») и ТОО «Iri building» по факту хищения денежных средств в период 2019—2021 годов при оказании услуг на руднике Каратау (Созакский район Туркестанской области).

«Следствием установлено, что Байсеитов, прикрываясь родственными связями с Сатыбалдыулы, лоббировал деятельность подконтрольной компании ТОО “Iri building”. Предприятием и субъектом квазигосударственного сектора ТОО “Каратау” в 2019 году был заключен договор на строительные работы по руднику Каратау на сумму 6,2 миллиарда тенге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Байсеитов непосредственно руководил деятельностью ТОО «Iri building» и распределял поступающие за строительство объекта денежные средства, при этом часть оборудования не поставлена, а предназначенные для этого средства незаконно выведены и похищены. Ущерб государству составил более 320 миллионов тенге.

«В настоящее время Байсеитов находится за пределами Казахстана. Его противоправные деяния квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК, и он объявлен в розыск. Проверяется причастность указанного лица к совершению иных преступлений», — также сообщили в Антикоррупционной службе.