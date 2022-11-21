Футболистки минского «Динамо-БГУФК» в третий раз подряд стали чемпионками Беларуси
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского «Динамо-БГУФК» в третий раз подряд стали чемпионками Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского «Динамо-БГУФК» в третий раз подряд стали чемпионками Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Подопечные Юрия Малеева обеспечили себе золото за тур до окончания 31-го женского национального первенства, разгромив юниорскую сборную Беларуси (U-19) с сухим счетом 5:0. В 26 проведенных играх чемпионки одержали 24 победы и дважды сыграли вничью — со своим главным конкурентом «Минском» и могилевским «Днепром». Динамовские футболистки забили 160 мячей, пропустив всего 5. «Динамо-БГУФК» начал выступление в чемпионате Беларуси в 2020 году и неизменно поднимается на высшую ступеньку пьедестала почета. В его активе также три Кубка страны и два Суперкубка.
Серебряным призером стал «Минск», обыгравший на выезде спортсменок «Витебска» — 3:0. Обладатель бронзовых наград определится 26 ноября в поединке 27-го тура в Могилеве между местным «Днепром» и столичной «Зоркай-БДУ». Пока минчанки опережают могилевскую команду на два очка и поэтому в предстоящем матче их устроит ничья.
Положение в лидирующей группе перед последним туром:
Бомбардирскую гонку возглавляет Анастасия Побегайло («Минск»), забившая 34 мяча.