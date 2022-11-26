Экс-тренер «Зенита» и сборной России возобновляет карьеру
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» и сборной России Дик Адвокат принял решение возобновить тренерскую карьеру. Об этом сообщает Voetbal International.
По данным издания, 75-летний специалист сменит на посту главного тренера голландского клуба «АДО Ден Хаг» Дирка Кюйта, об отставке которого стало известно 24 ноября.
«Ден Хаг» выступает в Эредивизии. После 14 сыгранных туров клуб занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Адвокат начал карьеру тренера в 1980 году. Под его руководством «Зенит» стал чемпионами России и обладателем Суперкубка страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.
С 2010 по 2012 год Адвокат тренировал сборную России. На Евро 2012 года национальная команда заняла третье место в группе и не пробилась в плей-офф.
Также специалист возглавлял сборные Нидерландов (1992−1994, 2002−2004, 2017), ОАЭ (2005), Южной Кореи (2005−2006), Бельгии (2009−2010) и Сербии (2014).