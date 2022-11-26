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10:48 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-тренер «Зенита» и сборной России возобновляет карьеру

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» и сборной России Дик Адвокат принял решение возобновить тренерскую карьеру. Об этом сообщает Voetbal International.

Зенит
Россия
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Источник: AP 2022

По данным издания, 75-летний специалист сменит на посту главного тренера голландского клуба «АДО Ден Хаг» Дирка Кюйта, об отставке которого стало известно 24 ноября.

«Ден Хаг» выступает в Эредивизии. После 14 сыгранных туров клуб занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Адвокат начал карьеру тренера в 1980 году. Под его руководством «Зенит» стал чемпионами России и обладателем Суперкубка страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

С 2010 по 2012 год Адвокат тренировал сборную России. На Евро 2012 года национальная команда заняла третье место в группе и не пробилась в плей-офф.

Также специалист возглавлял сборные Нидерландов (1992−1994, 2002−2004, 2017), ОАЭ (2005), Южной Кореи (2005−2006), Бельгии (2009−2010) и Сербии (2014).

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