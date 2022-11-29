Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
18:00
Нидерланды
Катар
Футбол. Чемпионат мира
18:00
Эквадор
Сенегал
Футбол. Чемпионат мира
22:00
Уэльс
Англия
Футбол. Чемпионат мира
22:00
Иран
США
Футбол. Чемпионат мира
28.11
Бразилия
Швейцария
10
Футбол. Чемпионат мира
28.11
Португалия
Уругвай
20
Все события
Футбол. Украина. Премьер-лига. Последние результаты
2021
Динамо К
Заря Лг
11
2021
Черноморец Од
Металлист 1925
21
2021
Колос К
Минай
21
2021
Александрия
Шахтер
12
2021
Верес
Рух
11
2021
Львов
Ворскла
11
2021
Ингулец
Десна
21
2021
Мариуполь
Днепр-1
03
Футбол. Украина. Премьер-лига. Все результаты
16:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава Украинской ассоциации футбола арестован по подозрению в финансовых махинациях

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко арестован на два месяца по подозрению в финансовых махинациях, информирует журналист Константин Андриюк в своих соцсетях.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в решении суда по Павелко есть опция о залоге в размере 9,88 млн гривен.

Ранее украинские СМИ сообщали, что глава УАФ подозревается в хищении крупных сумм на сделке со строительством завода по производству искусственных покрытий для футбольных полей.

Напомним, чемпионат Украины по футболу проводится, несмотря на обстановку в стране. Возглавляет турнирную таблицу украинской Премьер-лиги «Днепр-1» (35 очков). На второй строчке — «Шахтёр» (30). Третье и четвёртое места занимают «Заря» и «Динамо» соответственно.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ОМОН был бессилен. Подробности жёсткой давки на матче сборной России
В России такого позора не было. Матч ЧМ-2022 закончился при пустых трибунах
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь