Глава Украинской ассоциации футбола арестован по подозрению в финансовых махинациях

Отмечается, что в решении суда по Павелко есть опция о залоге в размере 9,88 млн гривен.

Ранее украинские СМИ сообщали, что глава УАФ подозревается в хищении крупных сумм на сделке со строительством завода по производству искусственных покрытий для футбольных полей.