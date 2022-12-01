С мячом и шайбой: как Всеволод Бобров стал универсальным спортсменом

Сегодня сложно себе представить, чтобы спортсмен успешно выступал в двух абсолютно разных командных видах спорта. Однако были времена, когда футбол и хоккей еще продолжали идти рука об руку. И одним из тех, кому удавалось достигать высот в обоих видах спорта, был Всеволод Бобров. В своем стихотворении «Прорыв Боброва» советский поэт Евгений Евтушенко назвал этого спортсмена «Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси». 1 декабря, в день столетия со дня рождения великого атлета, одинаково успешно выступавшего и в хоккее, и в футболе, «Известия» вспоминают Всеволода Боброва.

Борьба с детства

Всеволод Михайлович Бобров родился 1 декабря 1922 года в Моршанске тогдашней Тамбовской губернии. Спустя три года родители переехали в Сестрорецк, где будущий спортсмен и познакомился с секретами шайбы и мяча. Азы футбола и хоккея Бобров постигал под руководством отца вместе со старшим братом Владимиром.

Отец маленького Севы, Михаил Андреевич, был потомственным рабочим-путиловцем. Участвовал в революционном движении. Переехав в Подмосковье по состоянию здоровья, забрал с собой и семью, но вскоре по призыву партии отправился в Тамбовскую губернию заниматься продразверсткой.

Обосновавшись после гражданской войны в Сестрорецке, Михаил Андреевич устроился электриком в один из санаториев, а позднее перешел на завод имени Воскова. Он играл в хоккей с мячом правым защитником за первую заводскую команду, его постоянно избирали капитаном. Неудивительно, что первоначально Всеволод Бобров произвел впечатление не игрой на зеленом газоне, а показал себя в хоккее с мячом — классическом русском виде спорта.

Спорт во время войны

Первый капитан сборной СССР по хоккею встал на коньки в возрасте около девяти лет. Ему достались от брата старые «снегурки». Он прикреплял их к валенкам с помощью шпагата и карандашей, заимствованных у сестры и брата. Устроившись работать на завод, 16-летний юноша попал в команду по хоккею с мячом и в одной из игр против фаворита умудрился отметиться хет-триком.

Будущий известный советский футболист Всеволод Бобров (третий справа) и его старший брат Владимир (первый справа) с товарищами по команде — победителями первенства Ленинграда среди школьников по хоккею с мячом

После нападения нацистской Германии на СССР завод, на котором трудился Всеволод, был эвакуирован в Омск. Бобров, как и многие ребята, рвался на фронт, но в итоге был отправлен вместе с перебазирующейся фабрикой в Сибирь. Недавний слесарь-инструментальщик стал сборщиком-механиком в цехе, где изготовлялись артиллерийские прицелы. Но даже в таких тяжелых условиях, без сна и отдыха, заводская молодежь умудрялась для разрядки по 20−30 минут играть в футбол на площадке, расчищенной посередине двора.

Бобров рвался на фронт, но в 1942 году получил повестку в военное училище. Повоевать он так и не успел. Будучи курсантом, Всеволод продолжал играть в футбол. А вскоре после окончания войны начали вновь разыгрываться чемпионаты СССР. В марте 1945 года Всеволод Бобров закончил Омское интендантское училище, получил офицерское звание и вскоре был приглашен играть за ЦДКА.

В первом сезоне Бобров достиг небывалого результата — забил 24 мяча в 21 матче. Одной из причин такой результативности называют тренерское решение Бориса Аркадьева играть со сдвоенным центром, что по тем временам считалось тактической новинкой. В паре с молодым бомбардиром выходил не менее знаменитый армейский нападающий Григорий Федотов, которому в этой паре, как опытному игроку, отводилась роль распасовщика, а голодный до голов Бобров стал «наконечником» атак и умело их завершал.

Турне за рубеж

Благодаря высокой результативности Всеволод Михайлович был приглашен в ставшее легендарным турне московского «Динамо» по Великобритании, где советским футболистам предстояло сразиться с четырьмя командами — «Челси», «Кардифф Сити», «Арсеналом» и «Рейнджерс». Динамовцы одержали две победы и дважды сыграли вничью, забив за четыре матча 19 голов и пропустив девять. Главным бомбардиром стал Всеволод Бобров, отметившийся шестью мячами. Считается, что успешное турне способствовало вступлению Федерации футбола СССР в ФИФА и дальнейшему развитию отечественного футбола.

Английская поездка примечательна не только отличными результатами советских футболистов, но и тем, что Всеволод Михайлович впервые познакомился с канадским хоккеем. Игра настолько заинтересовала спортсмена, что по возвращении из Лондона Бобров сыграл в матче ЦДКА-ВВС и оформил хет-трик, а «команда лейтенантов» победила 5:3. В дальнейшем бомбардир будет совмещать игры в футбол и в хоккей. Однако из-за различных повреждений Бобров пропустит большое количество матчей, а всего сыграет порядка 116 встреч, в которых забьет 124 мяча.

Всего за карьеру футболиста Всеволоду Боброву довелось поиграть в ЦДКА, команде ВВС и в «Спартаке». Он четырежды стал чемпионом СССР, два раза серебряным призером и дважды выиграл Кубок СССР.

На другом покрытии

В 1949 году Бобров решается окончательно сменить специализацию на хоккей и переходит в команду ВВС, которую курировал сын Сталина Василий. Помимо хоккейной, он опекал команды и других видов спорта (футбол, волейбол, водное поло).

В январе 1950 года хоккейному клубу ВВС предстоял перелет в Челябинск на матч с местным «Дзержинцем». По воле случая Всеволод Бобров проспал вылет, благодаря чему остался жив. Самолету не суждено было приземлиться — при заходе на посадку воздушное судно разбилось под Свердловском. Все, кто был на борту, погибли.

Василию Сталину удалось уговорить игроков, не полетевших на этот матч, продолжить сезон, доукомплектовав команду другими хоккеистами. ВВС продолжил игры чемпионата, по его итогам занял четвертое место, а в следующем году и вовсе стал победителем первенства СССР.

Всего за карьеру хоккеиста Бобров забросил 254 шайбы в 130 матчах, семь раз выигрывал первенство СССР, дважды становился чемпионом мира и трижды чемпионом Европы, а также в 1956 году стал олимпийским чемпионом.

Политическая игра

За четыре года до победы на зимней Олимпиаде Всеволод Михайлович принял участие в Олимпийских играх как капитан футбольной команды. В то время звезды прошлых лет уже заканчивали карьеру или были на спаде, а молодых заметных игроков было не так много, поэтому было принято решение вернуть хоккеиста Боброва в профессиональный футбол.

В 1952 году в Финляндии советская сборная не добилась серьезных результатов. Знаменитый советский камбэк во втором раунде против сборной Югославии, после 0:4, произошел во многом благодаря хет-трику Боброва, и матч закончился со счетом 5:5. Но в переигровке наша сборная югославам всё-таки уступила. Это поражение носило еще и политический окрас. По возвращении с Олимпиады многие футболисты были лишены званий мастеров спорта, а команда ЦДКА, из которой состоял костяк сборной, была и вовсе расформирована.

Но Всеволод Бобров остался единственным в истории спортсменом, ставшим капитаном футбольной и хоккейной сборной на Олимпийских играх.

Считается, что Бобров в хоккее был родоначальником голов из-за ворот. Благодаря своей скорости и необычному хвату Всеволоду Михайловичу не раз удавалось проводить этот трюк. Такой способ принято до сих пор называть «ударить по-бобровски».

После окончания игровой карьеры Бобров стал тренером в обоих видах спорта. Но в тренерском ремесле больших успехов Всеволод Михайлович добился только на хоккейной площадке — один раз став чемпионом СССР и дважды чемпионом мира и Европы, руководя сборной. Будучи футбольным тренером Бобров один раз дошел до финала Кубка СССР, где уступил московскому «Динамо».

Писатель Василий Аксенов вспоминал: «Самым, конечно, любимым был лейтенант Сева Бобров, который на футболе мог метров с двадцати, перевернувшись через себя, вбить “дулю” в “девяточку”, ну, а на хоккее, заложив неповторимый вираж за воротами, влеплял шайбу вратарю прямо “под очко”. Да и внешностью молодой человек обладал располагающей: бритый затылок, чубчик на лбу, квадратная, наша, русская ряшка, застенчиво-нахальная улыбочка: Сева такой!».

1 июля 1979 года Всеволод Бобров скончался в возрасте 56 лет из-за оторвавшегося тромба.

И снова вверх взлетают шапки,

следя полет мяча и шайбы,

как бы полет иных миров,

и вечно — русский, самородный,

на поле памяти народной.

играет Всеволод Бобров!