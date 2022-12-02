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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
14:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» собралась вернуть капитана сборной Казахстана

Полузащитник «Тобола» и сборной Казахстана Асхат Тагыберген близок к возвращению в «Астану», сообщает Meta-ratings.kz.

Астана
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Источник: http://kazfootball.kz/

Столичный клуб пригласил опытного футболиста на ближайшие сборы.

В 2016—2017 годах 32-летний Тагыберген уже выступал за «Астану», в составе которой дважды становился чемпионом Казахстана. Также центральный полузащитник играл за родной «Кайсар» и «Актобе».

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