«Астана» собралась вернуть капитана сборной Казахстана
Полузащитник «Тобола» и сборной Казахстана Асхат Тагыберген близок к возвращению в «Астану», сообщает Meta-ratings.kz.
Астана
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Полузащитник «Тобола» и сборной Казахстана Асхат Тагыберген близок к возвращению в «Астану», сообщает Meta-ratings.kz.
Столичный клуб пригласил опытного футболиста на ближайшие сборы.
В 2016—2017 годах 32-летний Тагыберген уже выступал за «Астану», в составе которой дважды становился чемпионом Казахстана. Также центральный полузащитник играл за родной «Кайсар» и «Актобе».