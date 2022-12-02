Пеле диагностировали респираторную инфекцию, его состояние остается стабильным
Трехкратный чемпион мира по футболу останется в больнице на протяжении нескольких дней для прохождения лечения.
Трехкратный чемпион мира по футболу останется в больнице на протяжении нескольких дней для прохождения лечения.
ТАСС, 2 декабря. Трехкратному чемпиону мира по футболу бразильцу Пеле диагностировали респираторную инфекцию, но его состояние остается стабильным. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на медицинское заключение из больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.
Сообщается, что Пеле останется в больнице на протяжении нескольких дней для прохождения лечения. О госпитализации Пеле в среду сообщил телеканал ESPN.
В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже телеканал ESPN сообщил, что у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.
Пеле 82 года, он является единственным трехкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский «Сантос» (1956−1974) и американский «Нью-Йорк Космос» (1975−1977). Бразилец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.