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22:17 (мск), источник: ТАСС

Пеле диагностировали респираторную инфекцию, его состояние остается стабильным

Трехкратный чемпион мира по футболу останется в больнице на протяжении нескольких дней для прохождения лечения.

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Источник: Reuters

ТАСС, 2 декабря. Трехкратному чемпиону мира по футболу бразильцу Пеле диагностировали респираторную инфекцию, но его состояние остается стабильным. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на медицинское заключение из больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Сообщается, что Пеле останется в больнице на протяжении нескольких дней для прохождения лечения. О госпитализации Пеле в среду сообщил телеканал ESPN.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже телеканал ESPN сообщил, что у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.

Пеле 82 года, он является единственным трехкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский «Сантос» (1956−1974) и американский «Нью-Йорк Космос» (1975−1977). Бразилец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

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