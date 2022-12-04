Состояние Пеле стабилизировалось

Напомним, 29 ноября Пеле был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для повторной оценки химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, диагностированной у экс-футболиста в сентябре 2021 года. 2 декабря в медицинском заключении было указано, что у Пеле выявлена респираторная инфекция.