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11:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дочери Пеле опровергли слухи о терминальной стадии его болезни

Флавия и Келли Насименто, дочери трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле, опровергли слухи о терминальной стадии его болезни.

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Источник: Reuters

Пеле был госпитализирован 30 ноября. Бразильцу диагностировали общий отек тела, включая сердечную недостаточность, а также спутанность сознания.

Врачи сообщили, что Пеле доставили в больницу «для переоценки результатов химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, диагностированной в сентябре 2021 года».

В субботу СМИ сообщили, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, которая заключается в снятии болевых симптомов и создании комфортного состояния при смертельно-опасных заболеваниях. Сам Пеле заверил болельщиков, что продолжает лечение в обычном режиме.

По словам Келли, Пеле попал в больницу из-за легочной инфекции, вызванной перенесенным около трех недель назад коронавирусом, и находится в обычной палате.

«Несправедливо говорить о том, что он находится в терминальной стадии, на паллиативном лечении. Это не так, поверьте нам. Больше, чем кто-либо другой, мы не хотим, чтобы этот момент наступил. Конечно, однажды это произойдет, но сейчас не время для подобной тревоги», — цитирует Флавию Globo Esporte.

«Я устала получать соболезнования от людей в социальных сетях. Хочется отключить телефон и никому не отвечать, но я чувствую, что должна это делать. Мы приходим в больницу не прощаться. Он болен, он стар, но он там из-за легочной инфекции. Он на антибиотиках, и когда ему станет лучше, он снова вернется домой», — сказала Келли.

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