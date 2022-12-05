Дочери Пеле опровергли слухи о терминальной стадии его болезни

Пеле был госпитализирован 30 ноября. Бразильцу диагностировали общий отек тела, включая сердечную недостаточность, а также спутанность сознания.

Врачи сообщили, что Пеле доставили в больницу «для переоценки результатов химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, диагностированной в сентябре 2021 года».

В субботу СМИ сообщили, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, которая заключается в снятии болевых симптомов и создании комфортного состояния при смертельно-опасных заболеваниях. Сам Пеле заверил болельщиков, что продолжает лечение в обычном режиме.

По словам Келли, Пеле попал в больницу из-за легочной инфекции, вызванной перенесенным около трех недель назад коронавирусом, и находится в обычной палате.

«Несправедливо говорить о том, что он находится в терминальной стадии, на паллиативном лечении. Это не так, поверьте нам. Больше, чем кто-либо другой, мы не хотим, чтобы этот момент наступил. Конечно, однажды это произойдет, но сейчас не время для подобной тревоги», — цитирует Флавию Globo Esporte.