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19:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мостовой — о Шалимове и Карпине: «Не знаю, почему они все время хотят меня унизить»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о конфликте с бывшими партнерами по национальной команде Игорем Шалимовым и Валерием Карпиным.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Что у вас за полемика бесконечная с Карпиным и Шалимовым на тему, кто чего добился? Вместе начинали, чего сейчас-то делить?

— Задай этот вопрос Шалимову, в первую очередь. Но когда он протрезвеет. Не знаю, почему они все время хотят меня унизить. Дескать, они кем-то стали, а я нет. Надо оставаться людьми — это главное, — приводит слова Мостового Telegram-канал «Михаил Пукшанский: футбол и ставки».

Ранее бывший футболист сборной России, тренер Игорь Шалимов сказал о памятнике Мостовому в Виго: «Его нет. А знаете, почему? В 2004 году, будучи капитаном “Сельты”, Мостовой уверенно вывел команду в первую лигу. Они вылетели! Ему сказали: “Пошел отсюда, чтобы мы тебя больше не видели здесь!” Ни обелиска тебе, ни памятника. Его там чуть не разорвали, дурачка этого, который сейчас рассказывает сказки».

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