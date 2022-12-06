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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
13:28 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ поспорят с «Белшиной» за выход в полуфинал Кубка Беларуси

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар розыгрыша Кубка Беларуси, которую провел лучший футболист республики минувшего сезона Владимир Хващинский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БАТЭ
БелшинаЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Финалисты прошлого розыгрыша футболисты борисовского БАТЭ в борьбе за выход в полуфинал дважды встретятся с бобруйской «Белшиной», которая в ⅛ финала одолела нынешнего обладателя Кубка страны «Гомель». Борисовчане победили столичный «Энергетик-БГУ».

Чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» будет соперничать с жодинским «Торпедо-БелАЗом». Мозырская «Славия» сыграет с футболистами «Слуцка», а оппонентом «Витебска» будет гродненский «Неман». Четвертьфинальные поединки пройдут весной 2023 года, команды встретятся по два раза — дома и в гостях.

В финале предыдущего кубкового розыгрыша футболисты «Гомеля» победили БАТЭ с результатом 2:1. Борисовский БАТЭ чаще других становился обладателем Кубка Беларуси — у него пять трофеев. По три раза в финалах побеждали «Гомель», минское «Динамо», солигорский «Шахтер», бобруйская «Белшина» и брестское «Динамо». По два трофея у минского МТЗ-РИПО, мозырской «Славии» и новополоцкого «Нафтана», по одному — у футболистов «Торпедо-БелАЗа», «Минска», столичного «Динамо-93», гродненского «Немана» и витебского «Локомотива-96».

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