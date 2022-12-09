Стало известно, когда в РФС рассмотрят переход в азиатскую конфедерацию

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В связи с этим сборная России была исключена из участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре. В середине июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решения ФИФА и УЕФА. В сентябре УЕФА принял решение не допускать сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы — 2024.