Стало известно, когда в РФС рассмотрят переход в азиатскую конфедерацию
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Следующее заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 23 декабря, сообщается на сайте организации.
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Следующее заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 23 декабря, сообщается на сайте организации.
Заседание начнется в 12:00 мск.
В ноябре президент РФС Александр Дюков заявил, что на ближайшем заседании исполкома организации будет рассмотрен вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В связи с этим сборная России была исключена из участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре. В середине июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решения ФИФА и УЕФА. В сентябре УЕФА принял решение не допускать сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы — 2024.