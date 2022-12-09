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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стало известно, когда в РФС рассмотрят переход в азиатскую конфедерацию

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Следующее заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 23 декабря, сообщается на сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Заседание начнется в 12:00 мск.

В ноябре президент РФС Александр Дюков заявил, что на ближайшем заседании исполкома организации будет рассмотрен вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В связи с этим сборная России была исключена из участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре. В середине июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решения ФИФА и УЕФА. В сентябре УЕФА принял решение не допускать сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы — 2024.

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